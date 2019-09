Der FC Schalke 04 hat den ersten Auswärtssieg der jungen Bundesligasaison eingefahren. Beim SC Paderborn landeten die Königsblauen einen hochverdienten 5:1 (1:1)-Kantersieg. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Durch den klaren Erfolg stehen die Schalker als Tabellensechster so gut da, wie seit dem Ende der Vizemeister-Saison 2017/18 nicht mehr. (SERVICE: Tabelle)

"Wir haben alle die Köpfe frei und spielen befreit auf. Wir freuen uns über den guten Saisonstart und wollen das fortsetzen", sagte Schalke-Keeper Alexander Nübel nach dem Schlusspfiff bei Sky.

Die Gastgeber hatten zunächst den besseren Start erwischt. Cauly Oliveira-Souza schoss den Aufsteiger früh in Führung (8.). In der Folge übernahmen die Gäste aber die Kontrolle über das Spiel. Salif Sané glich noch in der ersten Halbzeit aus (33.), im zweiten Durchgang drehte dann zunächst Suat Serdar (49.) die Partie, dann machten Amine Harit (71.), Ahmed Kutucu (83.) und nochmals Harit (85.) alles klar.

Für Schalke bedeutet der klare Erfolg den zweite Sieg im vierten Saisonspiel. Paderborn wartet hingegen weiter auf den ersten Dreier. (SERVICE: Spielplan 1. Bundesliga)

Paderborn in der Defensive zu schwach

Underdog Paderborn präsentierte sich eine Stunde lang zwar wieder gefällig, liegt nach einer schwachen Abwehrleistung aber mit nur einem Punkt auf dem 17. Tabellenplatz. Am Samstag steht für die Ostwestfalen beim punktgleichen Schlusslicht Hertha BSC bereits ein richtungsweisendes Duell auf dem Programm. "Es war eine sehr deftige Niederlage. Man hat gesehen, wo wir ansetzen müssen. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Der Gegner hat uns die Grenzen aufgezeigt", sagte SCP-Trainer Steffen Baumgart bei Sky.

Nationalstürmer Mark Uth kam bei Schalke nach fast sechsmonatiger Verletzungspause wegen eines Sehnenabrisses im Oberschenkel gleich von Beginn an zum Einsatz, er ersetzte Neuzugang Benito Raman (Sprunggelenkprobleme). Zudem brachte Wagner im zentralen Mittelfeld den früheren U21-Nationalspieler Serdar für Weston McKennie. Paderborns Trainer Steffen Baumgart vertraute der Elf, die am 3. Spieltag beim VfL Wolfsburg (1:1) den ersten Punkt errungen hatte.

Vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Benteler-Arena bemühten sich beide Mannschaften um schnelles Umschaltspiel. Paderborn machte seinem Ruf als Frühstarter erneut alle Ehre. Auch im vierten Saisonspiel traf der Aufsteiger in der Anfangsviertelstunde - ein Novum in der Bundesliga. Nach einem Fehler von Daniel Caligiuri flankte Sven Michel präzise auf den Kopf des nur 1,75 m großen Oliveira Souza, der an seinem 24. Geburtstag dem in Paderborn geborenen Schalke-Keeper Alexander Nübel keine Chance ließ.

Schalke hätte sogar höher gewinnen können

Der SCP zeigte zwar den technisch anspruchsvolleren Fußball, die Gäste aber warfen vor allem in Person von Mittelstürmer Guido Burgstaller immer wieder ihre körperliche Überlegenheit erfolgreich in die Waagschale - und hätten spätestens in der 28. Minute ausgleichen müssen, als Uth aus kürzester Distanz an SCP-Torwart Jannik Huth scheiterte. Das überfällige 1:1 gelang dem aufgerückten Innenverteidiger Sane fünf Minuten später - der zögerliche Huth sah nicht gut aus.

Schalke drückte nun weiter, blieb zunächst aber eklatant ineffizient in der Chancenverwertung und bot dem Gegner zugleich immer wieder Räume. So hatte Michel die neuerliche Paderborner Führung auf dem Fuß (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel hielt Schalke das Tempo hoch und belohnte sich durch den abgefälschten Fernschuss des engagierten Serdar. Der auffällige Harit machte in der 71. Minute alles klar. Am Ende wurde es deutlich.