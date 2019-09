Traumstart für RB Leipzig in die neue Bundesligasaison.

Als einziges Team sind die Sachsen noch ohne Punkverlust. Nach den Siegen gegen Union, Frankfurt und Gladbach wartet auf die Mannschaft von Julian Nagelsmann nun aber die vermutlich schwerste Aufgabe innerhalb der Liga, denn im Topspiel des vierten Spieltags geht es gegen niemand Geringeres als den großen FC Bayern (Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern München, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Und so geht der Rekordmeister ins Spiel:

Thomas Müller steht in der Startelf. Philippe Coutinho sitzt zunächst auf der Bank.

RB setzt auf folgende Startelf:

Für Leipzig macht der Blick auf die Bilanz aus den bisherigen acht Duellen mit dem Rekordmeister wenig Mut. Gerade einmal eine Partie konnten die Roten Bullen für sich entscheiden, dazu gab es im Rückspiel der vergangenen Spielzeit ein torloses Unentschieden. Und auch das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine im DFB-Pokalfinale entschieden die Münchner für sich.

Rangnick schwärmt von Leipzig: "Bester Kader der Vereinsgeschichte"

Leipzig will sich Punktepolster auf Bayern erspielen

Das verlorene Endspiel in Berlin hat für Nagelsmann jedoch keinen Einfluss auf die Partie in der heimischen Red Bull Arena. "Das ist zu weit weg. Es geht jetzt um die Liga. Wir haben eine kleine Chance, ein Punktepolster hinzukriegen. Es geht darum, auch gegen Topteams Punkte zu sammeln und Tore zu schießen", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Ob er dabei auf Kevin Kampl zurückgreifen kann entscheidet sich wohl ebenso spontan, wie der erste Einsatz des ebenfalls angeschlagenen Neuzugangs Patrick Schick. "Man muss sehen, ob es am Samstag Sinn macht, ihn einzusetzen. Auch, weil er natürlich noch nicht so viele Themen mitbekommen hat", nannte er den Stand beim tschechischen Angreifer.

So oder so will Nagelsmann das Spiel gegen die Bayern gewinnen und wird daher auch "so ins Spiel" gehen. Mit der TSG Hoffenheim musste er sich auf diese Weise jedoch zuletzt dreimal in Serie gegen den FCB geschlagen geben.

Kovac hofft auf Einsatz von Philippe Coutinho

Hinzu kommt, dass auch der FC Bayern mit hohen Ambitionen in die sächsische Landeshauptstadt reist, kann man mit einem Sieg doch selbst an die Tabellenspitze klettern. "Wir sind der deutsche Meister und fahren hin mit einem Selbstvertrauen, dass wir gewinnen möchten. Noch ist Leipzig Erster, nach dem Spieltag wollen wir das sein", stellte Niko Kovac bereits klar.

Bis auf Leon Goretzka, der sich erst am Mittwoch einen Bluterguss operativ entfernen ließ, kann der Trainer wohl auch aus dem Vollen schöpfen und hat daher die Qual der Wahl. Insbesondere die Entscheidung zwischen Thomas Müller und Philippe Coutinho macht er sich nicht leicht. Entscheidend sei vor allem, wie sich der Brasilianer nach der anstrengenden Länderspielreise fühle.

Daum: Bayern-Unentschieden in Leipzig wäre ein Erfolg

"Es war wichtig, dass er zwei Spiele gemacht hat, fast über die komplette Zeit. Klar ist so eine Reise anstrengend und schlaucht. Wir haben mit Thomas (Müller) jemanden, der richtig gut gespielt hat, im letzten Spiel zwei Tore vorbereitet hat, als er reinkam. Wie das am Wochenende ausgeht, kann ich nicht sagen. Dafür muss ich den Status quo bei Philippe abwarten", erklärte der Trainer auf der Abschluss-PK.

