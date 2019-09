Eintracht Frankfurt hat am Mittwoch offiziell seinen Neuzugang vom AC Milan vorgestellt. André Silva kommt für zwei Jahre auf Leihbasis nach Frankfurt.

Der portugiesische Stürmer will mit seiner Arbeiter-Mentalität in Frankfurt überzeugen: "Ich kämpfe immer bis zum Schluss und gebe alles für das Team", sagte der Nationalstürmer bei seiner Vorstellung: "Tore und Vorarbeiten kommen erst an zweiter Stelle."

Die Eintracht hat den 23-Jährigen für zwei Jahre vom 18-maligen italienischen Meister AC Mailand ausgeliehen. Im Gegenzug haben die Hessen Ante Rebic für zwei Jahre an die Lombarden verliehen. Silva war vor zwei Jahren für 38 Millionen Euro vom FC Porto nach Mailand gewechselt.

"Die Eintracht war der Klub, der das größte Interesse an mir hatte. Deshalb bin ich hier. Es ist Zeit für mich, als Fußballer erwachsen zu werden", äußerte Silva, dessen Landsmann Goncalo Paciencia offenbar erheblichen Anteil an der Silva-Zusage für die Eintracht hatte: "Er hat mir gesagt, dass die Eintracht die besten Fans der Welt hat."