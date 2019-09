Julian Nagelsmann hat seine Sehnsucht nach einem Titel bekräftigt.

"Ein Titel ist ein Wunsch, und zwar von allein im Verein. Welcher Titel das aber ist, darauf will ich mich nicht festlegen. Sie sind alle relativ kompliziert zu holen - mit großer Konkurrenz", sagte der Trainer von RB Leipzig dem kicker. "Wir probieren das, und es wäre schön, wenn es in den kommenden vier Jahren mit einem Titel klappt." Grundsätzlich wolle er "Titel ieber schneller als langsamer holen."

Leipzig bietet Bayern Paroli

Nach seinem Wechsel aus Hoffenheim im Sommer ist Nagelsmann mit Leipzig noch ungeschlagen und steht an der Tabellenspitze, zuletzt gelang ein 1:1 bei Meister FC Bayern.

"Wenn du als Konkurrent mal vor ihnen (dem FC Bayern, Anm. d. Red.) sein willst, brauchst du die gleiche Stabilität wie sie. Und die zu erreichen ist nicht ganz einfach. Wir müssen uns dahin entwickeln."

Grundsätzlich halte er es jedoch für möglich, Bayern schon in diesem Jahr die Meisterschaft zu entreißen. (Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann sorgt sich um Bundesliga

Der 32-Jährige macht sich währenddessen Sorgen um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga. "Die Finanzkraft der Engländer ist nicht mit der in der Bundesliga zu vergleichen. (...) Die Gefahr besteht schon, dass Deutschland abgehängt wird."

Um diese Entwicklung aufzuhalten, wäre Nagelsmann durchaus bereit, sich für Investoren weiter zu öffnen. "Wenn wir wieder näher ranwollen an den englischen Fußball und nicht nur die Bayern in der Lage sein sollen, die Champions League zu gewinnen, sollten wir zumindest darüber nachdenken, uns eventuell und in irgendeiner Form für Investoren zu öffnen. Oder wie müssen unseren Weg beibehalten und akzeptieren, dass wir möglicherweise weiter zurückfallen."