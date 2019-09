Die Bundesliga-Spieltage 14 bis 17 sind fixiert. Die DFL gab am Donnerstag die genauen Daten und Anstoßzeiten bekannt.

Dabei ist der BVB kurz vor Weihnachten im Dauereinsatz. So kommt es nach dem Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag (Dienstag, 10. Dezember) am folgenden Samstag (14. Dezember) zum Dortmunder Auswärtsspiel in Mainz.

Danach folgt in der englischen Woche am Dienstagabend (17. Dezember) das Top-Duell mit RB Leipzig, gefolgt von dem Hinrundenfinale mit der Freitagspartie in Hoffenheim (20. Dezember).

Auch den FC Bayern erwartet ein ähnlich straffes Programm vor den Weihnachtsfeiertagen. Erst erwartet der Deutsche Meister in der Champions League mittwochs Tottenham Hotspur (11. Dezember), dann geht es in der Bundesliga am Samstag gegen Werder Bremen (14. Dezember).

In der englischen Woche spielen die Bayern beim SC Freiburg (Mittwoch, 18. Dezember) und beschließen die Hinrunde mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 21. Dezember).

Die Termine der Bundesliga-Spieltage 14, 15, 16 und 17 im Überblick:

14. Spieltag

Freitag, 6. Dezember 2019:

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (20.30)

Samstag, 7. Dezember 2019:

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf (15.30)

RB Leipzig - TSG Hoffenheim (15.30)

Borussia Mönchengladbach - Bayern München (15.30)

SC Freiburg - VfL Wolfsburg (15.30)

FC Augsburg - FSV Mainz 05 (15.30)

Bayer Leverkusen - Schalke 04 (18.30)

Sonntag, 8. Dezember 2019:

1. FC Union Berlin - 1. FC Köln (15.30)

Werder Bremen - SC Paderborn (18.00)



15. Spieltag

Freitag, 13. Dezember 2019:

TSG Hoffenheim - FC Augsburg (20.30)

Samstag, 14. Dezember 2019:

Bayern München - Werder Bremen (15.30)

Hertha BSC - SC Freiburg (15.30)

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (15.30)

1. FC Köln - Bayer Leverkusen (15.30)

SC Paderborn - 1. FC Union Berlin (15.30)

Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig (18.30)

Sonntag, 15. Dezember 2019:

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt (18.00)



16. Spieltag

Dienstag, 17. Dezember 2019:

Werder Bremen - FSV Mainz 05 (18.30)

Borussia Dortmund - RB Leipzig (20.30)

FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf (20.30)

1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim (20.30)

Mittwoch, 18. Dezember 2019:

Bayer Leverkusen - Hertha BSC (18.30)

Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn (20.30)

VfL Wolfsburg - Schalke 04 (20.30)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (20.30)

SC Freiburg - Bayern München (20.30)

17. Spieltag

Freitag, 20. Dezember 2019:

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund (20.30)

Samstag, 21. Dezember 2019:

Bayern München - VfL Wolfsburg (15.30)

RB Leipzig - FC Augsburg (15.30)

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen (15.30)

Schalke 04 - SC Freiburg (15.30)

1. FC Köln - Werder Bremen (15.30)

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 22. Dezember 2019:

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Union Berlin (15.30)

SC Paderborn - Eintracht Frankfurt (18.00)