Nach seiner Rückkehr als Trainer zu Schalke 04 hat David Wagner eine Wohnung mitten in Gelsenkirchen bezogen.

"Ich mag den Pott und die Menschen hier. Die sind klar und geradeaus, das gefällt mir und passt zu mir", sagte der UEFA-Pokalsieger von 1997 im Interview mit dem Sportbuzzer. Schon als Spieler habe er in der Stadt gewohnt und nicht wie viele Profis in den vergangenen Jahren etwa in Düsseldorf.

Anzeige

Auf ein konkretes Saisonziel habe er verzichtet, weil nach dem Beinahe-Abstieg der Königsblauen in der vergangenen Spielzeit "Demut angesagt" sei. In den drei Jahren, für die er auf Schalke unterschrieben habe, wolle er aber "diesen fantastischen Klub zurück in den internationalen Fußball führen".

Jetzt das aktuelle Trikot von Schalke 04 bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Sein Job als Trainer sei mit seiner Zeit als Spieler nicht zu vergleichen. "Das sind zwei verschiedene Berufe", sagte der ehemalige Stürmer: "Der des Trainers bringt viel mehr Verantwortung mit sich, ist anspruchsvoller, facettenreicher, auch zehrender. Trainer bist du Tag und Nacht, mit Haut und Haar."