Was für ein verrückter Bundesliga-Spieltag.

Schon nach den Samstagnachmittagsspielen stand ein historischer Rekord. Sechs Auswärtssiege in den ersten sechs Spielen eines Spieltages – das gab es laut deltatre noch nie.

Hertha-Sieg sorgt für Bundesliga-Rekord

Am Freitag und Samstag feierten Eintracht Frankfurt, Bayern München, Schalke 04, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg jeweils Siege in fremden Stadien.

Am Abend zerstörte der BVB mit einem Unentschieden gegen Werder Bremen dieser Serie zwar, jedoch glänzten auch am Sonntag die Gastmannschaften. Durch die Siege des SC Freiburg bei Fortuna Düsseldorf und der Hertha BSC beim 1. FC Köln stehen acht Auswärtssiege in neun Spielen zu Buche – Bundesliga-Rekord.

Der bisherige Gesamtrekord an Erfolgen in Auswärtsspielen pro Spieltag stand bei sieben und wurde bislang zweimal erreicht. Sechs Auswärtssiege samstags gab es außerdem, als die Begegnungen noch allesamt am Samstag um diese Uhrzeit angepfiffen wurden.