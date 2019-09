Der 1. FC Köln lädt am Sonntag zu seiner mit Spannung erwarteten Mitgliederversammlung ein.

In der Lanxess-Arena soll ab 13 Uhr unter anderem ein neuer Vorstand gewählt werden. Die beiden Vize-Präsidenten Toni Schumacher und Markus Ritterbach waren vom Mitgliederrat nicht für den Vorstand nominiert worden - in einem offenen Brief hatte das Duo daraufhin angekündigt, nicht wieder zur Wahl antreten zu wollen.

Mit Werner Wolf, Jürgen Sieger und Eckhard Sauren stellt sich stattdessen das vom Mitgliederrat vorgeschlagene Trio am Sonntag vor. Wie auch der Vorstand wird der Mitgliederrat von der Mitgliederversammlung berufen. Eine Briefwahl oder ein Online-Voting gibt es nicht.

Eine Live-Übertragung der Veranstaltung lehnte der Effzeh zudem aus Kostengründen ab, SPORT1 fasst die wichtigsten Ereignisse jedoch hier zusammen und blickt im Vorfeld auf die wichtigsten Fragen.

Warum treten Schumacher und Ritterbach nicht mehr an?

In ihrer offiziellen Erklärung gaben die beiden scheidenden Vorstandmitglieder an, einen Wahlkampf vermeiden zu wollen: "Die Satzung des 1. FC Köln gibt dem Mitgliederrat die Befugnis, ein Vorstandsteam zu nominieren, und zwar nach seinen eigenen Vorstellungen. Das müssen wir akzeptieren. Wir möchten keinen weiteren Machtkampf der Gremien in unserem Verein. Ein neuer Vorstand kann und muss mit neuer Kraft das Verhältnis zum Mitgliederrat wieder versachlichen."

Man wolle zum Wohle des Vereins beiseite treten: "Wir wollen aber insbesondere den 1. FC Köln, unsere Mannschaften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitglieder, Fans und Partner nicht in einen monatelangen Wahl- und Richtungskampf verwickeln. Der 1. FC Köln ist ein Fußballverein. Fußball muss im Mittelpunkt all dessen stehen, was wir tun. Nicht Vereinspolitik."

Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Vorstandsmitglieder den Rückhalt der Fan-Szene in den vergangenen Monaten teilweise verloren hatte.

Wer sind die Neuen?

Auf seiner Homepage stellte der 1. FC Köln das Kandidaten-Trio Werner Wolf, Eckhard Sauren und Jürgen Sieger in einem kurzen Video vor. Auf You Tube veröffentlichten die Geißböcke das kurze Video bereits, das auch bei der Mitgliederversammlung abgespielt werden soll. Alle drei wollen sich den Mitgliedern bei der Versammlung aber auch noch persönlich vorstellen.

Der ehemalige Brauerei-Geschäftsführer Wolf soll neuer Vereinspräsident werden - den Posten füllte er in der Vergangenheit bereits interims-weise aus. Jürgen Sieger und Eckhard Sauren sollen seine Vize-Präsidenten werden. Nach dem Verzicht von Schumacher und Ritterbach gibt es keine Gegenkandidaten.

Wie viele Mitglieder werden erwartet?

Der Kölner Express schreibt, dass wohl rund 4000 Mitglieder Einlass in der Halle gewährt wird. Insgesamt hat der Verein rund 110.000 Mitglieder.

Worauf können sich die Fans einstellen?

Wie bei den meisten Mitgliederversammlungen üblich, wird der Vorstand zu Beginn seinen Jahresbericht vorlegen. Den Auftakt macht der Interimspräsident Stefan Müller-Römer, ihm folgen Markus Ritterbach und Toni Schumacher. Alexander Wehrle (Geschäftsführer) und Armin Veh (Geschäftsführer Sport) werden ebenfalls vor die Mitgliedern treten.

Als Vertreter des Mitgliederrats wird anschließend Carsten Wettich zu Wort kommen und den Anwesenden das vorgeschlagene Vorstands-Trio ein weiteres Mal näher bringen. Erst dann werden die aktuellen Gremien entlastet und erst dann kann es zur Wahl kommen.

Der ehemalige Präsident Werner Spinner wird diesem Prozedere derweil nicht beiwohnen. Abgesehen von einer Grußbotschaft wird er sich nicht zu Wort melden. Spinner war nach einem internen Machtkampf mit Veh zurückgetreten.

Das Worst-Case-Szenario

Sollten Wolf, Sieger und Sauren die notwendigen Mehrheiten nicht ausgesprochen bekommen, müssen die bisherigen Amtsinhaber weiterhin ihre aktuellen Positionen bekleiden. Dann müsste der Verein eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, damit erneut gewählt werden kann. So schreibt es die Sitzung vor.