Bundesligist TSG Hoffenheim hat unmittelbar vor dem Saisonstart Diadie Samassekou vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg verpflichtet.

Der 23 Jahre alte Nationalspieler aus Mali erhält einen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Der Mittelfeldspieler ist der siebte Zugang der Hoffenheimer in diesem Sommer. Die Ablöse soll nach übereinstimmenden Medienangaben 12 Millionen Euro betragen.

Schreuder: Das zeichnet Samassekou aus

"Wir haben in den vergangenen Wochen häufig betont, dass wir nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, sollte sich eine Möglichkeit bieten, die uns in jeder Hinsicht überzeugt. Diadie ist ein Spieler, der zu einhundert Prozent in diese Kategorie gehört", sagte TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen.

Der neue TSG-Coach Alfred Schreuder äußerte: "Diadie hat bereits auf höchstem Niveau nachgewiesen, was für ein besonderer Fußballer er ist – ein sehr kompletter Mittelfeldspieler, nicht nur lauf- und zweikampfstark, sondern der auch über eine hervorragende Technik verfügt."