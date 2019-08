Sie waren nicht immer einer Ansicht - aber das war auch gut so.

Diese Botschaft wollte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern München, noch einmal vermitteln, als er Uli Hoeneß am Ende seiner Rückzugs-PK unangekündigt überraschte.

"Wir hatten auch mal eine unterschiedliche Meinung", sagte Rummenigge vor den in der Allianz Arena versammelten Journalisten zum scheidenden Präsidenten: "Aber wir haben den Satz von Winston Churchill gelebt: 'Wenn zwei Leute immer dieselbe Meinung haben, ist einer überflüssig.' Und keiner von uns war überflüssig."

Ein schöner und treffender Spruch - was das Bild aber ein wenig stört: Es handelt sich offenbar um ein Fake-Zitat.

"Keine Zuordnung" zu Rummenigges Chuchill-Zitat

Richard Langworth, US-amerikanischer Autor zahlreicher Bücher über den legendären britischen Premierminister, führt es auf einer langen Liste von Zitaten, die Churchill nach seinen Recherchen fälschlicherweise zugeschrieben werden.

Es ist kein seltenes Phänomen, berühmten Persönlichkeiten Sätze in den Mund gelegt werden, die sie in Wahrheit nie gesagt haben. Berühmtes Beispiel: "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher" - ein berühmtes, vermeintlich von Albert Einstein stammendes Bonmot, das tatsächlich aber nicht belegt ist. Auch Churchill ist ein beliebtes "Opfer" für Zitate-Erfinder, das berühmte "No Sports", mit dem Churchill sein hohes Alter erklärt haben soll: Allem Anschein nach hat er das ebenfalls nie gesagt.

"Falsche Zitate sind ein Problem. Und sie prasseln weiter auf uns ein durch diese tägliche Kakophonie aus Weis- und Dummheit, das World Wide Web", schreibt Churchill-Experte Langworth, der sich mit diesem Phänomen eingehend auseinandergesetzt hat.

In einem umfangreichen, vierseitigen Blog-Eintrag hat er eine ganze Reihe falscher Churchill-Sprüche gesammelt, alphabetisch geordnet. Das von Rummenigge ("If two people agree on everything, one of them is unnecessary") ist darunter, für dieses Zitat gebe es "keine Zuordnung".