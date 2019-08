Der FC Bayern hat am Montag die Verpflichtung von Philippe Coutinho vermeldet.

Der 27-jährige Brasilianer wird am Nachmittag in der Münchner Allianz Arena im Rahmen einer Pressekonferenz mit Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic offiziell vorgestellt. SPORT1 begleitet die PK ab 14 Uhr im LIVETICKER:

+++ Rummenigge über "Freundschaftspreis +++

"Acht Millionen ist ein Freundschaftspreis", sagt Rummenigge und betont das gute Verhältnis zu Barca.

+++ Coutinho über Position und Müller +++

"Wo ich spiele, hängt vom Trainer ab. Ich werde natürlich mein Bestes geben, um immer fit zu sein und zu spielen. Ich bin eher der Zehner, aber ich stehe dem Trainer immer zur Verfügung. Thomas Müller ist ein großer Spieler und ich bin sehr glücklich, ihn meinen Teamkollegen nennen zu dürfen."

+++ Coutinho fühlt sich bereit +++

"Wir hatten heute ein paar Checks und gestern den Medizincheck. Ich habe vorher schon in Barcelona trainiert. Ich will mich hier so gut wie möglich vorbereiten um auch so schnell wie möglich spielbereit zu sein. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen und meinem neuen Trainer morgen zu trainieren."

+++ Rummenigge zieht Transferbilanz +++

"Wir alle beim FC Bayern sind total zufrieden mit dem Transfermarkt. Wir haben zwei Weltmeister aus Frankreich dazubekommen. Einen Vizeweltmeister mit Ivan Perisic. Wir haben einen frischgebackenen Copa-América-Sieger mit Philippe zum FC Bayern gebracht. Dazu noch zwei Talente. Wir sind total überzeugt, dass wir einen guten Kader haben. Mit Coutinho haben wir einen absoluten Topspieler für die Offensive dazugeholt, das wollten wir."

+++ Salihamidzic: "Coutinho brennt" +++

"Er hat gestern den Medizincheck bestanden, heute hatte er einen Kondidtionscheck. Er ist topfit. Natürlich hat der Trainer das letzte Wort, aber er brennt darauf, auf den Platz zu gehen. Das ist ein Transfer, der dem FC Bayern sehr gut zu Gesicht steht."

+++ Salihamidzic ist glücklich +++

"Alle freuen sich. Er ist flexibel. Er wird unsere Mannschaft verstärken und er kann unserem Spiel auch die spektakuläre Note geben. Der Transfer war Teamwork. Wir haben uns immer sehr gut abgesprochen mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hat seine guten Kontakte zum FC Barcelona genutzt. Ich habe immer Kontakt zu seinem Berater gehalten."

+++ Rummenigge erklärt Transfer +++

"Wir haben uns seit einiger Zeit mit Philippe beschäftigt. Wir wollten noch etwas tun für unsere Offensive. Hasan und ich sind am Mittwoch nach Barcelona geflogen und haben ihn und seine Familie, sowie seinen Berater getroffen. Wir haben uns dann geeinigt, dass Philippe zum FC Bayern wechselt. Wir sind sehr glücklich. Philippe ist für seine exzellente Technik und seinen Offensivgeist bekannt."

+++ Coutinho freut sich +++

"Ich fühle mich gut. Ich bin wirklich beeindruckt", sagt Coutinho.

+++ Video zur Einstimmung +++

Auf der Leinwand läuft zur Einstimmung ein Video mit Highlights seiner Karriere.

+++ Coutinho betritt den Saal +++

Zusammen mit Vorstandsboss Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic nimmt Neuzugang Coutinho auf dem Podium im Presseraum der Allianz Arena Platz.

+++ Bayern besitzt Kaufoption auf Coutinho +++

Zuvor bestätigten Coutinhos bisheriger Klub FC Barcelona und der deutsche Rekordmeister das Leihgeschäft des Offensivstars.

Coutinho-Transfer spaltet Bayern-Fans

Die Leihgebühr beträgt 8,5 Millionen Euro, danach gibt es nach Angaben des FC Barcelona eine Kaufoption für die Münchner in Höhe von 120 Millionen. Der FC Bayern übernimmt zudem das Gehalt des Offensivspielers von angeblich rund elf Millionen Euro netto.

Coutinho könnte am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) im Auswärtsspiel bei Schalke 04 sein Bundesliga-Debüt feiern.