Mit bandagiertem rechten Knie und leicht humpelnd verließ Leroy Sané am frühen Sonntagabend das Londoner Wembleystadion. Seither ist er wie vom Erdboden verschluckt.

Nachdem der FC Bayern im Werben um seinen Wunschspieler beim Audi Cup vor gut einer Woche öffentlich ein Schweigegelübde abgelegt hat, drang seitens Manchester City seit Sanés Verletzung im Community Shield auch nicht mehr viel über den Flügelstürmer nach außen.

Wie geht es weiter mit Sané? Wie läuft Bayerns Poker um den 23-Jährigen? Und woran hakt der mögliche Rekordtransfer? SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen.

- Wo steckt Sané?

Nachdem Sané beim Gewinn des Community Shield gegen den FC Liverpool schon nach elf Minuten mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden musste, verbreitete er auf seinen Social-Media-Kanälen nach Abpfiff ein Bild von der Übergabe der Trophäe und freute sich über die Titelverteidigung im englischen Supercup.

Seitdem herrscht praktisch Funkstille. Im Training der Citizens fehlt Sané seither. Wo genau er sich derzeit aufhält, ist nicht klar.

- Gibt es eine Diagnose seiner Knieverletzung?

Unmittelbar nach dem Spiel sagte sein Trainer Pep Guardiola: "Der erste Eindruck war nicht gut, aber ich denke, es ist nicht schlimm." Man müsse abwarten, was die Ärzte sagen.

Guardiola gibt Auskunft über Sané-Verletzung

Das Warten auf eine offizielle Diagnose dauert nun schon drei Tage. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, dass Sanés rechtes Knie bereits am Montagvormittag untersucht worden sein soll, das Ergebnis dieser Untersuchung drang bislang aber nicht an die Öffentlichkeit.

Nach Informationen der Bild habe das einen einfachen Grund: Sané habe noch freie Flüssigkeit im Gelenk, das erschwere eine Diagnose und sei der Grund, weshalb noch keine Gewissheit über die Schwere der Verletzung herrsche.

Journalisten des Portals The Athletic wollen erfahren haben, dass die Verletzung ihn wahrscheinlich zu Saisonbeginn außer Gefecht setzen werde, sie aber nicht so gravierend sein soll, dass die Bayern ihre Transferbemühungen einstellen würden. Rund um das aktuelle Bayern-Trainingslager halten sich jedoch Gerüchte, wonach die Sané-Verletzung schlimmer sein könnte.

Auf SPORT1-Nachfrage gab es von den Bayern keine Auskunft darüber, ob der Verein über den Verletzungsstand bei Sané informiert sei.

Sollte sich der Nationalspieler dennoch ernsthafter verletzt haben und möglicherweise monatelang ausfallen, würde das nach SPORT1-Informationen einen Wechsel zu den Bayern massiv gefährden. Grund: Sané wäre dann nicht die erhoffte Soforthilfe, welche die Bayern aufgrund ihres dünn besetzten Kaders (17 Feldspieler) suchen. Selbst wenn der Preis im Falle einer schwereren Verletzung für den Bayern-Wunschspieler sinken würde, wäre ein Wechsel unwahrscheinlich.

- Welche Rolle spielt David Beckham?

Der Poker um Sané zieht sich schon seit Wochen. Aber der Deal hakt offenbar nicht nur an den von City zuletzt angeblich geforderten 150 Millionen Euro Ablöse.

Dazu tauchte zuletzt immer wieder ein Name im Zusammenhang mit Sané auf: David Beckham. Der englische Superstar führt zusammen mit seinem besten Freund David Gardner die Agentur DB Ventures Limited.

Der Sané-Kosmos: Seine Familie, seine Freundin, sein Berater

Beckham und Gardner sollen Sané, der bislang von seinen Eltern Souleymane und Regina beraten wurde, laut Bild in Sachen Zukunftsplanung beraten.

Allerdings dementierte die Agentur DB Ventures Limited in einem Schreiben an die tz, dass die im Zusammenhang mit Sané zuletzt ebenfalls häufiger genannte zwielichtige Agentur Doyen Global Verbindungen zu Sané habe. Weder Beckham noch Gardner hätten jemals für die Firma gearbeitet, deren Name auch in den sogenannten "Football Leaks" wegen fragwürdiger Transfermethoden aufgetaucht war.

- Welche Fristen gibt es?

In England schließt das Transferfenster an diesem Donnerstag. Dann können englische Vereine nicht mehr einkaufen, aber weiterhin Spieler verkaufen - bis zum 2. September. Dann schließt auch das Transferfenster in Deutschland. Die Suche nach einem möglichen City-Ersatz für Sané würde also zu einem Wettlauf gegen die Zeit werden.

Nach SPORT1-Informationen ist es derzeit unwahrscheinlich, dass in der Causa Sané noch während des bis Samstag andauernden Trainingslagers in Rottach-Egern Vollzug gemeldet wird.

- Was machen die Bayern-Bosse?

Während die Mannschaft am Tegernsee quasi vor der Haustüre von Präsident Uli Hoeneß am Feinschliff für die neue Saison arbeitet, hält sich die Führungsetage im Hintergrund.

Einzig Sportdirektor Hasan Salihamidzic zeigte am Dienstag Präsenz und schaute sich die Trainingseinheiten auf dem Gelände in Rottach-Egern an. Zwischendurch telefonierte er und führte Gespräche - etwa mit Thiago, während der Spanier auf dem Ergometer saß.

Für Freitag ist ein Grillfest für die Bayern-Stars auf Einladung von Hoeneß geplant. Schon im vergangenen Jahr lud der Bayern-Präsident in sein Stammlokal ins Freihaus Brenner in unmittelbarer Nähe seines Anwesens in Bad Wiessee ein.

Ein Besuch der Führungsetage um den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen (Finanzen und Controlling), Andreas Jung (Marketing) und Jörg Wacker (Internationalisierung und Strategie) im Trainingslager ist darüber hinaus aktuell nicht geplant. Aber auch vor gut einem Jahr verzichteten die Bayern-Bosse auf eine Stippvisite bei den Übungseinheiten der Bayern-Stars.