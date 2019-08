Niko Kovac, Trainer des FC Bayern München, widerspricht den Meldungen, dass Renato Sanches für seinen öffentlich geäußerten Transfer-Wunsch und die Kritik an seinen geringen Einsatzzeiten bestraft wurde.

Der Portugiese habe stattdessen eine Geldstrafe bekommen, weil er ein Training direkt nach dem Spiel gegen Hertha BSC vergangene Woche verpasst hätte.

Anzeige

"Es gab eine Geldstrafe, ja das ist richtig", sagte Kovac auf SPORT1-Nachfrage auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsduell mit dem FC Schalke 04 am Samstag: "Aber nicht deswegen, weil Renato etwas nach dem Spiel gesagt hat - was fälschlicherweise auch so kommuniziert wurde -, sondern einzig und allein deswegen, weil er das Training nach dem Spiel nicht mitgemacht hat."

Fitness-Coach Holger Broich hatte nach Abpfiff noch eine Einheit mit den Ersatzspielern durchgeführt, der sich Sanches verweigert hätte.

Sanches hatte nach dem Auftaktspiel (2:2) für Aufsehen gesorgt, als er nach seinem kurzen Joker-Einsatz klagte: "Das ist keine gute Situation für mich. Es ist zum zweiten Mal, dass ich den Verein wechseln will. Aber man lässt mich nicht gehen. Fünf Minuten sind nicht genug für mich."