Es war die Szene des Spiels zwischen Bayern München und Real Madrid beim International Champions Cup. Bayern-Neuzugang Jann-Fiete Arp lässt den vierfachen Champions-League-Gewinner Marcelo von Real Madrid mit einer Finte einfach stehen und knallt den Ball anschließend an die Latte.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Der 19-Jährige zeigte keine Angst vor großen Namen und wurde nach dem Torabschluß für seine starke Aktion mit einem Handschlag vom Brasilianer belohnt.

Im Interview mit Sport Bild hat sich Marcelo nun lobend über den hochtalentierten Stürmer in Reihen des Rekordmeisters geäußert.

Erlebe bei MAGENTA SPORT mit Sky Sport Kompakt alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live! | ANZEIGE

"Er ist ein guter Spieler, hat noch eine riesige Karriere vor sich", ist sich der Star-Verteidiger von Real Madrid sicher, dass Arp seinen Weg gehen wird. "Mir gefallen furchtlose, freche Spieler wie er."

An die Spielsituation in Houston beim ICC erinnert sich der Routinier eher gelassen: "Die Szene in Houston war witzig, weil ein bisschen Glück dabei war. Er hat ein Dribbling gemacht, und ich war eigentlich am Ball, aber der Platz war so schlecht, dass der Ball stehen blieb", schildert der 31-Jährige, "ich bin dann weggegangen."