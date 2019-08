Der FC Bayern hat den Wechsel von Mickael Cuisance offiziell gemacht.

Der 20-Jährige absolvierte den Medizincheck beim Rekordmeister und unterschrieb anschließend einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Cuisance kommt von Borussia Mönchengladbach und wird in der kommenden Woche das Training mit der Mannschaft aufnehmen.

Anzeige

Die Bayern sollen für den 20-Jährigen etwa zehn Millionen Euro an Gladbach zahlen. Die Fohlen hatten den Transfer schon am Samstag bestätigt.

"In seiner ersten Profisaison in Gladbach war Mickael Cuisance bereits Gladbachs Spieler der Saison", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Er bringt technisch sehr viel mit, verfügt über großes Potenzial. Mickael soll sich bei uns entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden."

Cuisance: "Sehr stolz"

"Ich weiß, dass dies ein sehr großer Schritt für mich ist", erklärte Cuisance. "Aber ich fühle mich bereit und bin sehr stolz, künftig das Trikot des FC Bayern tragen zu dürfen."

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Cuisance war im Sommer 2017 von der AS Nancy an den Niederrhein gewechselt. Dort war er auf 39 Pflichtspiele gekommen, in denen er drei Vorlagen beisteuerte.

Bei der Borussia hatten die Umstände des Wechsel für Kopfschütteln gesorgt. Laut Sportdirektor Max Eberl hatte der Franzose noch vor dem ersten Gespräch mit dem neuen Trainer Marco Rose einen Stammplatz gefordert.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

"Er hat hier einige Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die er bei seinem neuen Arbeitgeber sicher nicht an den Tag legen wird. Genau das ist der Punkt. Denn das geht auch hier nicht", sagte Rose am Samstag.