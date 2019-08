Die neue Saison steht vor der Tür und die Bundesligisten machen sich fit. Ab 18.30 Uhr spielt der FC Bayern München im Test gegen den FC Rottach-Egern.

+++ Neuer raus, Früchtl rein +++

Erneut dauert es etwas, bis die Profis nachlegen. In der 30. Minute macht Lewandowski das halbe Dutzend voll. Danach verlässt Kapitän Neuer den Platz. Für ihn kommt Christian Früchtl. Die Binde übernimmt Robert Lewandowski.

+++ Grafunder-Parade gegen Gnabry +++

In der Folge halten die Amateure das Ergebnis. In der 16. Minute klingelt es aber erneut. Lewandowski lupft den Ball gekonnt über Keeper Grafunder. In der 20. Minute folgt das 5:0 durch Renato Sanches. Doppelpack! Grafunder darf sich gegen Gnabry in der 22. Minute auch einmal auszeichnen.

+++ Doppelschlag für den FCB +++

Nach dem ersten Tor platzt der Knoten bei den Roten. Das 2:0 erzielt Dajaku unmittelbar nach dem ersten Treffer. Beim 3:0 in der zehnten Minute spielt Robert Lewandowski die Hintermannschaft des Gastgebers schwindelig und trifft ins lange Eck.

+++ 1:0 für Bayern +++

Das erste Tor der Partie fällt nach sechs Minuten durch Renato Sanches.

+++ Anpfiff +++

Die Kugel rollt am Tegernsee.

+++ Ausverkauftes Haus +++

Bereits am Dienstag waren alle Tickets für das Testspiel vergriffen. Wie im Vorjahr werden 2.500 Zuschauer erwartet.

+++ Aufstellung der Hausherren +++

Die Anfangsformation des FC Rottach-Egern: Grafunder – F. Yilmazer, Sourtsoglou, Werner, Pietzko, Nantschev, Paetzold, Wabnitz, Sack, Schlichtner, S. Yilmazer

+++ Hernández auf der Bayern-Bank +++

Auf der Bank der Bayern nehmen Ulreich, Früchtl, Pavard, Arp, Goretzka, Hernández, Müller, Singh, Kimmich, Will, Wriedt und Nollenberger Platz.

+++ Pause für vier Bayern +++

Jérôme Boateng, Javi Martínez, Kingsley Coman und David Alaba kommen heute nicht zum Einsatz. Boateng hat im Training einen Schlag abbekommen und Martínez hat Kniebeschwerden. Alaba und Coman bekommen eine Verschnaufpause.

+++ Gnabry in der Startelf +++

Serge Gnabry steht gegen Rottach-Egern in der Bayern-Startelf. Im Supercup fehlte er wegen muskulärer Probleme. Die Bayern Startformation: Neuer - Zaiser, Süle, Mai, Davies - Thiago - Gnabry, Tolisso, Sanches, Dajaku - Lewandowski.