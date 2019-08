Die Enttäuschung zum Auftakt ist vergessen, für den FC Bayern beginnt die Saison erst so richtig am Samstag.

Im Kracher beim FC Schalke 04 steht den Münchnern ein deutlich größerer Kader zur Verfügung als in der vergangenen Woche gegen Hertha BSC (Bundesliga: Schalke 04 - FC Bayern ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

So ist Ivan Perisic nach seiner Gelbsperre einsatzfähig, auch Neuzugang Michael Cuisance ist fit - und dann ist da natürlich noch Philippe Coutinho.

Erlebe bei MAGENTA SPORT mit Sky Sport Kompakt alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live! | ANZEIGE

Coutinho noch nicht bereit für die Startelf

Der Superstar, der für eine Saison vom FC Barcelona ausgeliehen wurde, ist seit wenigen Tagen im Teamtraining der Münchner und steht vor seinem Debüt. "Er ist noch nicht auf dem Fitnessniveau, das er braucht, um von Beginn an oder 90 Minuten zu spielen. Wir wollen kein Risiko eingehen, wir müssen ihn aufbauen" dämpfte jedoch Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz die Erwartungen an den Brasilianer. (SERVICE: Spielplan der Bundesliga)

Coutinhos Rückhalt: Familie, Berater, Freunde

Coutinho wird also noch nicht in der Startelf stehen, dafür scharren die beiden anderen Neuzugänge mit den Hufen und auch Rekordtransfer Lucas Hernández könnte sein Bundesliga-Debüt geben. Der Ex-Schalker Leon Goretzka (Oberschenkelverletzung) muss auf den Trip in die alte Heimat verzichten, auch die erkrankten Jérôme Boateng und Jann-Fiete Arp müssen passen.

Spezielle Partie für S04-Keeper Nübel

Dennoch zeigt sich Kovac mit dem Kader sehr zufrieden. "Das haben die Chefs sehr gut gemacht. Es wurden Versprechen eingehalten. Jetzt müssen wir schauen, dass wir mit diesem Kader die Ziele verwirklichen können", erklärte der Kroate.

Auf Gegner Schalke wartet nach Borussia Mönchengladbach zum Start (0:0) der nächste Kracher, dennoch ist Daniel Caligiuri optimistisch. "Natürlich ist die Aufgabe alles andere als einfach, aber wir nehmen sie an. Die Bayern haben gegen Hertha zum Auftakt auch Punkte gelassen, warum nicht auch gegen uns. Ich erwarte ein offenes Duell", sagte der Routinier auf der Vereinshomepage.

Bei Schalke, das seit dem 18. Spieltag der Vorsaison auf einen Heimsieg wartet, steht für Torwart Alexander Nübel ein spezielles Spiel an. Der neue Kapitän wurde im Sommer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, ein Wechsel des bis Saisonende gebundenen U21-Nationalkeepers kam jedoch nicht zustande.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Schalke: Nübel - Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka - McKennie, Mascarell - Caligiuri, Harit, Raman - Burgstaller.

München: Neuer - Kimmich, Süle, Pavard, Alaba - Thiago, Martinez - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

So können Sie Schalke - Bayern LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: Sky Go

Liveticker: SPORT1