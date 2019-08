3:2 im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück, 4:0 in der Bundesliga bei Union Berlin: Der Saisonstart für RB Leipzig und den neuen Trainer Julian Nagelsmann ist vollauf geglückt.

Die "Rasenballer" sind bereits früh in der Spielzeit in Topform und präsentieren sich als ernstzunehmender Konkurrent für den FC Bayern und Borussia Dortmund. (SERVICE: Spielplan der Bundesliga)

Zudem erhielt Keeper Peter Gulacsi die "Weisse Weste" von SPORT1 für die meisten Zu-Null-Spiele in der vergangenen Saison.

Am 2. Spieltag steht nun mit Eintracht Frankfurt der erste Härtetest für Timo Werner und Co. an. (Bundesliga: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Niederlage in Straßburg sorgt für Missstimmung

"Frankfurt ist im Rhythmus und körperlich voll auf der Höhe. Wir müssen ein harter und unbequemer Gegner sein, der Frankfurt die ganze Zeit über fordern wird. Wir müssen sie auf dem Platz belasten", gibt Nagelsmann den Matchplan vor.

Die Eintracht hat bereits sieben Pflichtspiele absolviert, nach sechs Siegen in Folge mussten sich die Hessen am Donnerstag jedoch Racing Straßburg in den Playoffs zur Europa League geschlagen geben (0:1). Eine unerwartete und unnötige Niederlage, gefährdet sie doch den Einzug in die Gruppenphase massiv.

Besonders Ante Rebic stand im Zentrum der Kritik. "Es geht um die Europa League und er spielt bei Eintracht Frankfurt. Da möchte ich einfach sehen, dass man sich zerreißt. Wenn er hier bleiben möchte, dann will ich, dass er das auch dementsprechend zeigt", schimpfte Eintracht-Coach Adi Hütter hinterher bei RTL Nitro.

Ob Rebic gegen Leipzig dabei sein kann, ist allerdings noch unklar. "Er hat Probleme mit der Wade. Entscheidend wird sein, ob er fit wird", erklärte Hütter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Verpflichtung von Dost stockt

Vor dem Rückspiel geht es nun erstmal zu RB Leipzig, auch dieses Spiel dürfte für eine enorme physische Belastung sorgen. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Womöglich kann den Frankfurtern bereits bei RB jedoch ein neuer Stürmer helfen. "Wir hoffen natürlich, dass es über die Bühne geht", hatte Hütter bezüglich einer Verpflichtung von Sporting Lissabons Bas Dost gesagt. Dennoch dürfte ein Kauf des Torjägers bis Sonntag zum Wettlauf mit der Zeit werden - Vorteil Leipzig.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konaté, Orban - Klostermann, Demme, Halstenberg - Sabitzer, Kampl - Poulsen, Werner.

Frankfurt:Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Kohr, Rode - da Costa, Kostic - Kamada - Paciencia, Rebic.

So können Sie RB Leipzig - Eintracht Frankfurt in der Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: Sky go

Liveticker: SPORT1.de