Robert Lewandowski verlängert, Uli Hoeneß tritt als Präsident zurück und Oliver Kahn kehrt zurück: Der FC Bayern hat in dieser Woche die Weichen für die Zukunft gestellt.

Am Samstag wird wieder der Blick auf die Gegenwart gerichtet werden, auch wenn die Meldungen der letzten Tage noch lange nachhallen werden.

Nach dem enttäuschenden 2:2 zum Auftakt gegen Hertha BSC und dem souveränen 3:0 auf Schalke steht für den Deutschen Meister wieder ein Heimspiel an.

Coutinho erstmals in der Startelf?

Gegen das punktlose Schlusslicht FSV Mainz soll der nächste Dreier hin, der den FCB zumindest für ein paar Stunden vor Borussia Dortmund (um 18.30 Uhr bei Union Berlin gefordert) befördern würde.

Mit Spannung erwartet wird der erste Auftritt Philippe Coutinhos in der Allianz Arena, der Brasilianer könnte zum ersten Mal in der Startelf stehen. (Bundesliga: FC Bayern - Mainz 05 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Unter großem Erfolgsdruck steht derweil Schalke 04. Die Königsblauen haben nach dem schweren Auftaktprogramm (in Gladbach, gegen Bayern) nur einen Punkt auf der Habenseite. Gegen Hertha BSC, das punktgleich mit S04 ist, sollte ein Sieg her, um die entfachte Euphorie der eigenen Fans nicht schnell wieder abzukühlen. (Bundesliga: Schalke 04 - Hertha BSC ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Allerdings haben die Berliner schon in München gezeigt, dass sie mit der Außenseiterrolle gut leben können.

Leverkusen und Wolfsburg auf Erfolgskurs

Den dritten Sieg im dritten Spiel peilt Bayer Leverkusen an. Die Werkself hat am Donnerstag eine extrem schwere Champions-League-Gruppe zugelost bekommen - unter anderem geht es gegen Atlético Madrid und Juventus Turin -, liegt aber in der Bundesliga auf Erfolgskurs.

Mit der TSG Hoffenheim steht die bisher größte Herausforderung der Saison hervor. Dennoch ist die Werkself um Nationalspieler Kai Havertz auch gegen die Kraichgauer (bisher ein Sieg und eine Niederlage) Favorit. (Bundesliga: Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Ähnlich euphorisch wie in Leverkusen ist die Stimmungslage beim VfL Wolfsburg. Die Mannschaft des neuen Trainers Oliver Glasner hat ebenfalls beide Spiele in der Bundesliga gewonnen und sich in der Spitzengruppe einsortiert.

Mit Aufsteiger SC Paderborn wartet eine knifflige, aber auch machbare Aufgabe auf die Wölfe. Der SCP beeindruckte bislang mit attraktivem Offensivfußball, wartet aber noch auf den ersten Punkt in der Saison. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - SC Paderborn ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Geht Freiburgs Lauf weiter?

Außerdem trifft am Samstagnachmittag der SC Freiburg auf den 1. FC Köln. Die Breisgauer lagen vor dem Spieltag auf dem herausragenden zweiten Tabellenplatz und konnten beide Spiele siegreich gestalten.

Auch gegen den Vorletzten 1. FC Köln, der noch punktlos ist, hat das Team von Trainer Christian Schwarz hervorragende Chancen auf einen Dreier. (Bundesliga: SC Freiburg - 1. FC Köln ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

So können Sie Bayern - Mainz und die Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App