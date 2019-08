Marco Rose und David Wagner wirkten beide nach der Nullnummer nicht unglücklich: Das 0:0 zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 bescherte den beiden neuen Bundesliga-Coaches in ihrem Premierenspiel jeweils einen Punkt - zum Saisonstart ein halbwegs zufriedenstellendes Ergebnis (Spielplan der Bundesliga).

"Es war ein intensives Spiel von beiden Mannschaften. In der zweiten Halbzeit haben wir zwei Topchancen und mehr Ballbesitz gehabt", sagte der Ex-Schalker und Neu-Gladbacher Breel Embolo bei Sky: "Ich will gesund bleiben und mit der Mannschaft eine geile Saison spielen."

Präzision im Torabschluss fehlt

Etwas glücklicher dürfte Wagner mit der königsblauen Ausbeute gewesen sein. Denn ein Horrorstart wie 2016 und 2018, als die Knappen jeweils die ersten fünf Spiele allesamt verloren, ist schon jetzt vom Tisch. Allerdings ließen die Schalker wie schon in der vergangenen Saison die Effizienz im Torabschluss vermissen (Tabelle der Bundesliga).

Die Borussia wachte erst nach der Pause auf und ließ erstmals seit vier Jahren zum Auftakt wieder Punkte liegen. "Die Spannung war sehr hoch, es war ein sehr intensives Spiel. Es war mein erstes Bundesligaspiel, ich habe es sehr genossen", Gladbachs Österreicher Stefan Lainer.

Tönnies kein Thema

Die 54.022 Zuschauer im ausverkauften Borussia-Park sahen zu Beginn ein temporeiches, von beiden Teams äußerst offensiv ausgerichtetes Spiel. Kein Thema war diesmal die Rassismus-Debatte um Clemens Tönnies. Anders als im Pokalspiel beim SV Drochtersen/Assel (5:0), als Schalker Fans Tönnies Rote Karten gezeigt hatten, gab es vor dem Anstoß keinen sichtbaren Protest gegen den Aufsichtsratsboss.

Auf dem Rasen hatte Schalke zunächst Vorteile, ging aggressiv in die Zweikämpfe und störte früh. Neuzugang Benito Raman, der nach überstandener Kapselbandverletzung sein Debüt für S04 gab, hatte aus kurzer Distanz auch die erste Gelegenheit (6.). Insgesamt schenkten sich beide Team nichts, die Folge war ein hitziges und intensives Spiel, in dem aber auch die Fehlerquote hoch war.

Plea vergibt beste Chance

Viel Bewegung herrschte auch an der Seitenlinie: Sowohl Rose als auch Wagner standen in ihrem ersten Ligaspiel 90 Minuten lang vor ihrer Bank, gestikulierten viel und klatschten immer wieder aufmunternd Beifall. Der Leipziger Rose und der gebürtige Frankfurter Wagner waren über Umwege in der Bundesliga gelandet - Wagner über Huddersfield, Rose über Salzburg.

Bis zur Pause suchten beide Teams zwar den schnellen Weg nach vorne, dort kam der Ball aber viel zu selten an. Die zweite Halbzeit begann die Borussia wesentlich engagierter. Torjäger Alassane Plea, von dem bis dahin ebenso wenig zu sehen gewesen war wie von Neuzugang Marcus Thuram oder dem Ex-Schalker Breel Embolo, traf nach schönem Zuspiel nur den Außenpfosten (55.). Insgesamt verflachte die Begegnungen aber schnell wieder (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER).