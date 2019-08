Es ist so weit, die fußballfreie Zeit hat ein Ende: Endlich geht die Bundesliga wieder los! Mit der Partie des Deutschen Meisters FC Bayern gegen Hertha BSC geht die Liga in ihre insgesamt 57. Spielzeit, die Fans aus ganz Deutschland werden am Freitagabend Richtung Münchner Allianz Arena blicken

©

Getty Images