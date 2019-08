Zündet der BVB das nächste Tor-Feuerwerk?

Nach dem 5:1-Kantersieg gegen den FC Augsburg zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison eröffnet Borussia Dortmund den 2. Spieltag beim 1. FC Köln. (Bundesliga: 1. FC Köln - BVB ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Alcácer wird beim BVB zum Dauerbrenner

Mit einem Erfolg beim Effzeh kann sich der Vizemeister an der Tabellenspitze festsetzen und seine Titelambitionen direkt weiter geltend machen.

Besonders erfreulich für den BVB: Neben Doppelpacker Paco Alcácer, der sich mittlerweile vom Super-Joker zum Dauerbrenner gewandelt hat, traf auch Neuzugang Julian Brandt bei seinem Bundesliga-Debüt für die Schwarz-Gelben.

Nach der Partie gegen den FCA stellte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke auch die Hierarchie im Team klar: "Der Boss der Mannschaft ist Marco Reus. Es stand außer Frage, dass Marco Kapitän bleibt", sagte er bei Sky und unterstrich damit, dass auch nach der Rückkehr von Mats Hummels der Offensivspieler die Binde auf dem Feld tragen wird.

Wieder mit dabei ist im Vergleich zum Auftakt Roman Bürki. Der Torwart hat sich ebenso wie Raphael Guerreiro nach einer Verletzung fit gemeldet.

Sportdirektor Michael Zorc erwartet ein deutlich schwierigeres Spiel als noch zum Liga-Auftakt. "Wir müssen die nötige Schärfe mitbringen. Das wird entscheidend sein", sagte er.

Köln verliert Auftakt in Wolfsburg

Während der Auftakt für die Dortmunder nach Maß lief, geht Gegner Köln ohne Punkte auf dem Konto in die schwere Freitagspartie gegen den Vizemeister. Der Aufsteiger verlor sein erstes Spiel beim VfL Wolfsburg mit 1:2, Simon Terodde hatte in der Nachspielzeit noch den Ehrentreffer für die Kölner erzielt.

Allgemein läuft es noch nicht rund bei den Geißböcken: In der 1. Runde des DFB-Pokals setzten sie sich gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden erst im Elfmeterschießen durch.

Einen Lichtblick gibt es allerdings: Jhon Córdoba kehrt nach seiner Rotsperre gegen den BVB zurück. Das DFB-Sportgericht hatte den Stürmer, der in der 2. Liga beim 3:5 gegen Regensburg die Rote Karte gesehen hatte, für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Eine Partie hatte er bereits in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga abgesessen.

So können Sie Köln - BVB LIVE verfolgen:

TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de