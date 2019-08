Mit dem DFB-Pokalspiel in Aachen startet Bayer Leverkusen am 10. August in die neue Saison.

Zuvor bereitet sich die Elf von Trainer Peter Bosz mit einem hochklassigen Testspiel auf die neue Spielzeit vor. Am Sonntagnachmittag empfängt das Team den spanischen Topklub FC Valencia (Bayer Leverkusen - FC Valencia ab 13.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Anzeige

Beide Mannschaften beendeten die vergangenen Saison auf Platz vier und qualifizierten sich dadurch für die Champions League. Dem FC Valencia gelang zudem ein weiterer Überraschungs-Coup. Im spanischen Pokalfinale schlug der Underdog den großen Favoriten FC Barcelona mit 2:1 und vermasselte den Katalanen den Saisonabschluss.

Bayer konnte nicht überzeugen

Bayer Leverkusen konnte in den vergangenen Wochen dagegen nur wenig überzeugen. Lediglich beim Testspiel-Sieg gegen den Wuppertaler SV (4:0) zeigte die Bosz-Truppe eine gute Leistung. In den anderen sechs Spielen gelang kein einziger Sieg.

Jetzt das aktuelle Trikot von Bayer Leverkusen bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Nach dem 3:4 gegen Almelo und dem 1:1 gegen Arnheim äußerte der Trainer unlängst seine Unzufriedenheit. In der vierten Woche der Vorbereitung müsse das Team so langsam einmal ein Spiel gewinnen.

Stürmer Kevin Volland hatte für die Kritik seines Coaches durchaus Verständnis. "Wenn der Trainer bei zwei Gegnern, gegen die wir ganz klar die bessere Qualität haben, zwei Siege fordert, ist das normal", so der Offensivspieler.

Umso wichtiger ist nun eine starke Leistung gegen Valencia, um mit einem guten Gefühl in die Saison zu starten. "Das ist ein dicker Brocken. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, mit mehr Leidenschaft spielen und alle zusammen über 90 Minuten unser Bestes geben", legte Volland bereits die Marschrichtung fest.

So können Sie Bayer Leverkusen - FC Valencia ab 13.55 Uhr LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Liveticker: -