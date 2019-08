Adam Szalai von der TSG Hoffenheim steht unmittelbar vor einer Rückkehr zu seinem früheren Klub FSV Mainz 05.

Wie die Rheinhessen via Twitter mitteilten, absolvierte der ungarische Mittelstürmer am Dienstagvormittag den obligatorischen Medizincheck. Die Vertragsunterzeichnung soll am Nachmittag erfolgen.

Nach Informationen des kicker würde der Wechsel aus Hoffenheim ablösefrei erfolgen, obwohl sich Szalais Vertrag bei den Kraichgauern zuletzt dank einer Klausel bis 2020 verlängert hatte.

Der 31-Jährige hatte bereits von 2010 bis 2013 für den FSV gespielt, war damals Teil der berühmten Mainzer "Boyband" mit Andre Schürrle und Lewis Holtby. Insgesamt erzielte Szalai in bislang 219 Bundesliga-Spielen 51 Tore. #

