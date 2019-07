Neuzugang Ozan Kabak will mit dafür sorgen, dass Schalke 04 wieder an erfolgreiche Zeiten anknüpft. "Natürlich ist Schalke eine der großen Mannschaften, die um die Champions-League-Plätze mitspielen kann. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam Erfolg haben werden", sagte der türkische Verteidiger bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag bei den Königsblauen.

Er habe sich trotz anderer Angebote bewusst für S04 entschieden, da seiner Meinung nach Schalke trotz der schwachen vergangenen Saison eine "sehr gute Mannschaft" sei, in der er sich viele Einsätze erhofft.

Anzeige

Wagner überzeugt Kabak

Auch die guten Gespräche mit dem neuen Trainer David Wagner und dem Technischen Direktor Michael Reschke, der ihn im Januar vom türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul zum VfB Stuttgart geholt hatte, hätten ihn von einem Wechsel in das Ruhrgebiet überzeugt.

Jetzt das aktuelle Trikot von Schalke 04 bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Der 19-Jährige, der vom Bundesligaabsteiger VfB Stuttgart gekommen ist und auf Schalke einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat, freut sich bei seinem neuen Klub auch auf die Unterstützung seiner Landsleute: "Ich wusste dass hier viele Türken leben, die sind positiv verrückt."

Er selbst möchte so schnell wie möglich nach Gelsenkirchen ziehen: "Ich möchte in der Stadt leben, in der ich Fußball spiele."

Kabak sprüht vor Selbstbewusstsein

Zunächst wolle er aber eine starke Vorbereitung absolvieren "und danach einen guten Start in die Bundesliga hinlegen". Vor der neuen Herausforderung ist dem Rookie der Saison, an dem offenbar auch Rekordmeister Bayern München Interesse hatte, nicht bange. "Es gibt nichts, was ein Mensch nicht zu schaffen vermag", so Kabak.