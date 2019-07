Renato Sanches bleibt beim FC Bayern – sehr zur Freude von Joshua Kimmich.

Der deutsche Nationalspieler hat am Rande der USA-Reise des Rekordmeisters in höchsten Tönen von seinem portugiesischen Teamkollegen gesprochen.

Anzeige

"Wenn er seine Chancen bekommen hat, hat er es echt immer sehr gut gemacht, wenn man bedenkt, in welchen Situationen er war", sagte Kimmich.

Er wisse aus eigenen Erfahrungen, dass es "nicht einfach" ist, "wenn man nur alle fünf, sechs Wochen spielt."

(ICC: Highlights FC Bayern - AC Mailand am Mi., 15.30 Uhr und 18 Uhr im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Denn dann steht man "unter Druck, weil die Leute was erwarten. Und wenn man nicht abliefert, sagen die Leute: 'Darum spielt er nicht.'"

Kimmich: Sanches hat "extremes Potenzial"

Kimmich sieht bei Sanches "extremes Potenzial. Wenn man einen Spieler mit der Qualität holen möchte, muss man in Zeiten wie heute 60 Millionen zahlen."

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Er befürwortet deswegen einen Verbleib des Mittelfeldspielers, der im Juli 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach München gekommen war.

Am Samstag war klar geworden, dass der Portugiese vorerst nicht wechseln wird. "Ich bin bereit, zu bleiben. Ich denke, dass es aktuell das Beste für mich ist. Aber wir werden sehen", erklärte der Mittelfeldspieler: "Ich habe mit Niko Kovac und Karl-Heinz Rummenigge gute Gespräche geführt."

Schon am Freitagabend hatte Kovac die SPORT1-Information, dass Sanches umgedacht haben soll, beim Pressegespräch in Houston bestätigt.

Sanches dazu: "Der Trainer möchte, dass ich bleibe. Er ist der Boss. Er trifft die Entscheidung. Er ist mein Trainer und ich habe ihm zu vertrauen."

Kimmich forderte Neuzugänge

Nach dem Gipfel mit den Bossen soll der Europameister von 2016 nun den Durchbruch bei Bayern in Angriff nehmen, zumal der Klub ein "lukratives Angebot" für Sanches abgelehnt habe, wie Karl-Heinz Rummenigge erklärte.

Anlässlich der ersten bemannten Mondlandung vor 50 Jahren überreichte Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Sonntagmittag (Ortszeit) im NASA Johnson Space Center Trikots © Florian Plettenberg/SPORT1

Der Vorstandsvorsitzende äußerte sich auch am Sonntag zu Sanches. "Ich hatte mit Renato ein langes Gespräch in Los Angeles. Er ist ein hochinteressanter Spieler. Als er mit 18 zu uns kam, war er ein Boy. Jetzt ist er ein gestandener Mann. Wir werden noch sehr viel Freude an ihm haben", sagte Rummenigge.

Kimmich, der bei den Bayern mehr und mehr zum Führungsspieler reift, denkt aber dennoch an Neuzugänge.

"Wir haben viele Spieler mit hoher Qualität, aber ob das von der Breite her am Ende ausreicht, um damit in die Saison gehen zu können?", fragte Kimmich zuletzt im SPORT1-Interview.

Kimmich forderte: "Wenn man in der Champions League aber wirklich was reißen will, dann könnten wir vielleicht noch den einen oder anderen brauchen."

Kimmich patzt gegen Real

Insgesamt ist die Stimmung bei den Bayern positiv, der 3:1-Sieg gegen Real ist ein weiterer Mutmacher.

Wenige Minuten vor dem Gegentor patzte aber ausgerechnet Kimmich, der mit einem unnötigen Hackentrick Sven Ulreich in die Bredouille brachte, der daraufhin die Rote Karte sah.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Es war mein Fehler und ich habe mich bei Ulle entschuldigt", erklärte Kimmich hinterher fair.