Bundesliga-Rekordtransfer Lucas Hernández hat einen Tag nach seiner Vorstellung bei Bayern München das Lauftraining aufgenommen.

Drei Monate nach seiner Innenband-OP im rechten Knie drehte der französische Fußball-Weltmeister eine knappe halbe Stunde seine Runden auf dem Rasen, ehe er sein individuelles Aufbauprogramm im Leistungszentrum fortsetzte.

Am Montag hat der 80-Millionen-Euro-Mann als Ziel ausgegeben, zum Bundesliga-Start des Rekordmeisters am 16. August gegen Hertha BSC zur Verfügung zu stehen. "Das Band fühlt sich sehr gut an, ich fühle mich sehr gut. Ich arbeite weiter in kleinen Schritten", sagte Hernández.

Nächste Zwischenstation ist der Einstieg ins Teamtraining, den sich der 23-Jährige ursprünglich für die USA-Reise der Bayern (15. bis 24. Juli) erhofft hatte.