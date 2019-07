Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat sich wegen seiner sehr optimistischen Aussagen zu einer möglichen Verpflichtung von Leroy Sané einen Rüffel von Vereinschef Karl-Heinz Rummenigge eingehandelt.

"Mir haben seine Aussagen nicht gefallen. Wir haben ein gutes Verhältnis zu Manchester City mit unserem Ex-Trainer Pep Guardiola, und Sané steht dort noch unter Vertrag. Weder optimistische noch pessimistische Aussagen helfen uns da", kritisierte Rummenigge im ZDF vor dem Halbfinale des deutschen Rekordmeisters beim Audi Cup gegen Fenerbahce Istanbul (JETZT im LIVETICKER).

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Kovac hatte zuvor zur Personalie Sané betont: "Den möchten wir. Unser Klub und die Vereinsführung sind da sehr engagiert. Es ist nicht einfach, sonst wäre es ja schon durch. Aber ich bin sehr zuversichtlich, und ich gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können."

Rummenigge rüffelt Hoeneß für vollmundige Ansage

Rummenigge dürfte die Offensive von Kovac als klaren Bruch seiner verordneten Richtlinie verstanden haben, wonach die Bayern "keine Wasserstandsmeldungen" mehr zu aktuellen Transferverhandelungen abgeben wollen. Damit hatte der Vorstandsboss unlängst auf die zum jetzigen Zeitpunkt unglückliche Aussage von Präsident Uli Hoeneß reagiert. Der 67-Jährige hatte im Februar im CHECK24 Doppelpass bei SPORT1 erklärt: „Wenn sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die neue Saison."

Rummenigge: "Müssen unseren Job machen"

Rummenigge bekräftigte nun noch einmal: "Wir müssen unseren Job machen, der Trainer muss seinen Job machen. Wenn wir alle unseren Job gut machen, werden wir auch eine erfolgreiche Saison haben."

DAZN gratis testen und Borussia Dortmund gegen Bayern München live & auf Abruf erleben | Anzeige

Er werde weiterhin keine Wasserstandsmeldungen zu möglichen Verpflichtungen abgeben, betonte Rummenigge abermals.

"Wir arbeiten an Transfers, was am Ende des Tages dabei herauskommt, wird man abwarten müssen. Wir werden alle etwas Geduld haben müssen", ergänzte der Bayern-Boss. "Die Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag sind, müssen wir so respektieren. Das ist im Übrigen auch eine FIFA-Vorgabe."

Der 23-jährige Sané ist der erklärte Wunschspieler der Bayern nach den Abgängen von Arjen Robben und Franck Ribéry. Zuletzt hatte City-Teammanager Guardiola einen Abgang von Sané nicht ausgeschlossen.