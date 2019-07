Es ist aus und vorbei! Arjen Robben beendet seine lange Karriere.

Die Zeitung Telegraaf zitiert den ehemaligen Bayern-Star: "Ich habe beschlossen, meiner Karriere als Fußballprofi ein Ende zu setzen. Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste."

Dabei hätte Roben gerne weitergemacht: "Mein Herz sagt ja, mein Körper sagt nein."

Der 96-malige Nationalspieler war in seiner langen Karriere immer wieder von Verletzungen gebeutelt.

Der Flügelstürmer begann seine Profilaufbahn beim FC Groningen. Mit gerade 16 Jahren debütierte am 3. Dezember 2000 gegen den RKC Waalwijk in der Eredivisie, sein erster Treffer gelang ihm bei einem denkwürdigen 3:3 gegen Ajax Amsterdam in der selben Saison. Es folgte 2002 der Wechsel zur PSV Eindhoven, mit der er 2003 niederländischer Meister wurde und seinen ersten Profititel feiern konnte.

2004 ging sein Weg zum FC Chelsea, vier Jahre später zu den Königlichen zu Real Madrid - ehe ihn es zu Bayern München zog.

Robben hatte den FC Bayern nach zehn Jahren in diesem Sommer verlassen. Er bestritt für die Münchner 309 Pflichtspiele und erzielte 144 Tore. Sein wohl wichtigster Bayern-Treffer schoss der Niederländer im Champions-League-Finale 2013 gegen Borussia Dortmund, als er den 2:1-Siegtreffer erzielte.

Die Triple-Saison 2013 war wohl die erfolgreichste Saison in seiner Laufbahn. Insgesamt gewann der Niederländer 33 Titel in seinen 19 Jahren im Profifußball.

