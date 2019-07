BVB-Botschafter Patrick Owomoyela hat Dortmunds Neuzugang Mats Hummels in den höchsten Tönen gelobt.

"Wir sind ziemlich froh, dass wir ihn haben. Er ist für uns und für mich einer oder wenn nicht der beste deutsche Innenverteidiger. Wahrscheinlich wollte er einfach nochmal ein paar Titel holen und hat erkannt, dass das mit dem BVB auf jeden Fall möglich ist", sagte der frühere Nationalspieler am SPORT1-Mikrofon am Rande des Benefizspiels "Champions for Charity".

Owomoyela: "Mats ist niemand, der den Konkurrenzkampf scheut"

Auch zu den Aussagen von Bayern-Trainer Niko Kovac, wonach Hummels den Konkurrenzkampf mit Neuzugang Lucas Hernández und Niklas Süle scheue, äußerte sich Owomoyela.

"Ich glaube nur die Beteiligten wissen, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Mats ist niemand, der den den Konkurrenzkampf scheut. Die Gründe sind jetzt aber irrelevant", sagte er.

Bürki: So wichtig ist Hummels für den BVB

BVB "ein Kandidat für den Titel"

Insgesamt sei für den BVB in dieser Saison "einiges möglich", prognostizierte Owomoyela und machte dafür auch die Transfers der BVB-Bosse verantwortlich: "Man hat gesehen, dass Qualität da ist und auch Qualität gekommen ist."

"In der letzten Saison war in der zweiten Hälfte die Konstanz und Klarheit war weg. Da waren wir nicht in allen Spielen auf dem Niveau, dass es gebraucht hätte, um die paar Punkte, die es am Ende waren, einzufahren", sagte der 39-Jährige rückblickend auf die vergangene Saison.

"Das soll dieses Jahr besser werden. Da sind die Spieler qualitativ, aber auch von der Erfahrung, genau richtig für uns. Deswegen sind wir uns sicher, dass es noch besser wird als im letzten Jahr und da hat ja schon nicht mehr viel gefehlt."

Owomoyelas abschließendes Fazit: "Wir sind ein Kandidat für den Titel."