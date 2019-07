Der FSV Mainz 05 muss voraussichtlich drei Monate auf Stürmer Jean-Philippe Mateta verzichten.

Dies teilte der Klub mit, nachdem sich der 22 Jahre alte Torjäger am Montag in München einer Meniskus-Operation unterzogen hat. Der Franzose hatte sich die Knieverletzung am Donnerstag der vergangenen Woche im Training zugezogen.

Schröder: "Werden Markt nach Spielern sondieren"

"Die Nachricht über die Ausfalldauer ist für uns sehr schmerzhaft, da wir in den kommenden Monaten auf unseren besten Torschützen der Vorsaison und einen wichtigen Faktor in unserem Spiel verzichten müssen. Vor dem Hintergrund der ebenfalls langwierigen Verletzung von Dong-won Ji werden wir nun den Markt nach Spielern sondieren", sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder.

In der vergangenen Saison hatte Mateta in 34 Ligaspielen 14 Tore für die Rheinhessen erzielt.

Sein erstes Pflichtspiel bestreitet der FSV Mainz am 10. August im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Eine Woche später steht für die Rheinhessen das erste Ligaspiel beim SC Freiburg auf dem Programm.