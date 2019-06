Borussia Dortmund hat das Legenden-Spiel gegen den FC Liverpool knapp verloren.

Beim Aufeinandertreffen der ehemaligen Stars in Hongkong unterlag der BVB mit 2:3 (2:2).

BVB vs. Liverpool - das große Duell der Legenden

Liverpools Legenden um Kapitän Robbie Fowler waren auf Revanche aus: Im August vergangenen Jahres verloren die "Reds" im SIGNAL IDUNA Park mit 2:3 gegen die Dortmunder, die im Hong Kong Stadium nun unter anderem mit Kapitän Júlio César, Karl-Heinz Riedle sowie Roman Weidenfeller antraten.

Ein Einsatz von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zerschlug sich kurz vor Spielbeginn wegen Visa-Problemen.

Dortmund war bereits nach fünf Minuten in Rückstand geraten, Salif Diao netzte aus kurzer Distanz ein. Durch Mladen Petric glichen die Schwarz-Gelben in der 21 Minute zwar aus, kassierten im Gegenzug aber durch Patrick Berger den nächsten Gegentreffer.

In der 29. Minute schlug dann der Brasilianer Ewerthon zu und markierte das 2:2. Eine Führung oder gar der Sieg waren dem BVB aber trotz guter Chancen nicht vergönnt. Robbie Fowler überwand Weidenfeller in der 68. Minute per Elfmeter, die Entscheidung.