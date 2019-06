In der Kaderzusammensetzung des FC Bayern gibt es noch etliche Fragezeichen. Eine der brisantesten Fragen im Kosmos der Münchner ist derzeit aber auch, wer in der kommenden Saison die U19 und U17 des Rekordmeisters trainiert.

Die Hauptprotagonisten des hocherhitzten Zwists: Hasan Salihamidzic und Miroslav Klose.

Der Sportdirektor der Bayern möchte Klose in der bevorstehenden Saison unbedingt als Cheftrainer der U19 installieren. Der Weltmeister von 2014 hingegen lehnt das strikt ab und will Trainer in der U17 bleiben. Mit seinen FCB-Junioren scheiterte er zuletzt im Halbfinale der Meisterschafts-Endrunde gegen den 1. FC Köln.

Nach SPORT1-Informationen gab es vor Tagen ein Gespräch der beiden, jedoch ohne Entscheidung. Aus dem Umfeld der Bayern ist zu hören, dass es dabei emotional zugegangen sein soll. Klose verabschiedete sich anschließend in den zweiwöchigen Amerika-Urlaub.

Salihamidzic trieb die Kader-Planungen der Profis voran. Die Fronten sollen seitdem verhärtet sein, obwohl Salihamidzic zuletzt im kicker sagte, dass man Klose "auf keinen Fall" verlieren wolle.

Klose wird Rücktritt zugetraut

In der Trainerposten-Posse zwischen Salihamidzic und Klose geht es längst nicht mehr nur um Wünsche. Es ist ein Autoritäten-Gerangel mit offenem Ausgang. Nicht wenige trauen Klose vereinsintern sogar zu, dass er von sich aus hinschmeißt. Für die Bayern, bei denen Klose noch einen Vertrag bis 2020 hat, wäre es ein heftiger Rückschlag.

Das Theater um zwei noch immer offene Trainerstühle hat auch längst Spieler, deren Eltern und mögliche Neuverpflichtungen erreicht.

Denn die Vorbereitung der U19 startet bereits am kommenden Montag. Eine Woche später beginnt die der U17. Alle Beteiligten wissen Stand jetzt immer noch nicht, wer die Teams trainieren wird. Für einen Weltverein wie den FC Bayern ein Armutszeugnis, das sich in der Branche längst herumgesprochen hat. Schließlich sind solche Planungen in der Regel zwischen Dezember und Februar abgeschlossen.

Leidtragende sind auch Danny Schwarz und sein Co-Trainer Stefan Buck, die in der Saison 2018/19 die U16 trainierten und sich nun im Wartestand befinden. Fakt ist nur, dass das Trainergespann in der kommenden Saison eine der beiden noch nicht besetzten U-Mannschaft trainieren soll. Nach SPORT1-Infos sollen sie auf Wunsch von Salihamidzic die U17 übernehmen.

Klose-Kumpel verlässt die Bayern

Ein Personal-Wechsel am Bayern-Campus ist indes fix: Uwe Gospodarek, zuletzt Torwarttrainer der U17 und U19, wechselt nach SPORT1-Infos zum VfB Stuttgart und wird dort Trainer der Profi-Torhüter. Zudem erfuhr SPORT1, dass auch Johannes Wieber vor dem Absprung steht. Der bisherige Athletiktrainer der 2. Mannschaft wird von Borussia Dortmund umworben und hat um eine Vertragsauflösung gebeten.

Der 45-Jährige Gospodarek folgt dem neuen VfB-Cheftrainer Tim Walter. Beide arbeiteten bereits in der Bayern-Jugend zusammen. Mit Klose verstand sich Ex-Profi Gospodarek übrigens auch privat prächtig.

Mit einer Entscheidung über Kloses Zukunft wird in dieser Woche gerechnet.