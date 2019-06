FC Bayern: Bastian Schweinsteiger spricht über Einstieg von Oliver Kahn

Bastian Schweinsteiger hat den geplanten Einstieg von Oliver Kahn beim FC Bayern begrüßt.

"Der Oliver Kahn ist ein Mensch, der ganz genau weiß, was man braucht auf der höchsten Ebene, was den Unterschied ausmacht. Mit seiner Erfahrung kann er sehr viel bewirken. Ich freue mich, wenn es dazu kommt", sagte der 34-Jährige in der ARD. Kahn soll im kommenden Sommer bei den Münchnern ins Management einsteigen und vermutlich 2021 die Nachfolge von Bayerns-Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge antreten.

Schweinsteiger selbst macht sich aktuell keine Gedanken über eine Rückkehr nach München. "Ich bin aktuell noch Spieler. Ich schätze es wahnsinnig, dass Bayern München solche Worte für mich in die Hand nimmt", erklärte der Weltmeister von 2014. Der Mittelfeldspieler betonte aber, dass er auch nach dem Karriereende dem Fußball erhalten bleiben wolle. "Die Frage ist immer, wann, wie und wo."

Aktuell läuft Schweinsteiger noch für die Chicago Fire in der MLS auf, sein Vertrag läuft im Herbst aus. "Normalerweise mache ich es so, dass ich mich im Herbst entscheide, wie es weitergeht. So wird es auch sein", meinte er angesprochen auf ein mögliches Karriereende.