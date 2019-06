Paukenschlag in Sachsen! Ralf Rangnick verlässt RB Leipzig.

Das gaben Rangnick und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt.

Der 60-Jährige, der zuletzt Sportdirektor und interimsmäßig auch Trainer des DFB-Pokal-Finalisten war, wird künftig als "Head of Sport and Development Soccer" von Red Bull in beratender Form für die Konzern-Klubs in New York, RB Bragantino in Brasilien und bei RB Leipzig in beratender Funktion tätig sein.

Ein Nachfolger steht zudem bereits parat: Markus Krösche, bisher Sportvorstand bei Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn, erhält einen bis 2022 datierten Vertrag. Laut kicker wird er rund 700.000 Euro Ablöse kosten.

"Wir freuen uns, dass wir Markus Krösche als Sportdirektor für unseren Klub gewinnen konnten. Er ist auch der absolute Wunschkandidat von Ralf Rangnick und mit ihm bekommen wir einen ausgewiesenen Fachmann", sagte Oliver Mintzlaff.