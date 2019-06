Die cleversten Transfers von BVB, FC Bayern und Co. zum Durchklicken:

Vor der Saison sind es teuren Transfers, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen - naturgemäß.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Hinterher sind es aber nicht immer die großen Deals, die sich am meisten ausgezahlt haben. In der vergangenen Bundesliga-Spielzeit haben sich auch viele hervorgetan, die keineswegs viel Geld gekostet haben: Junge Talente, Veteranen, denen nicht mehr viel zugetraut wurde, zwischengeparkte Leih-Spieler, die am Ende doch den Durchbruch feierten.

SPORT1 blickt auf die Transfer-Bilanz aller 18 Bundesliga-Klubs vom FC Bayern über Borussia Dortmund bis zu den Absteigern und zeigt diejenigen mit der besten Preis-Leistungs-Bilanz.