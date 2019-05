Die historischen Relegationsduelle zum Anklicken:

Es ist wieder soweit: Die Relegation steht an. Am Donnerstag kommt es in Stuttgart zum ersten Duell gegen Union Berlin. Die Schwaben haben sich im Bundesliga-Finish gefangen und gehen als Favoriten in die beiden Spiele.

Sollten die "Eisernen" im Hinspiel nicht mit einer Packung nach Hause fahren, könnte die Alte Försterei zu einem Faktor werden. Die Union-Fans dürften ihr Team jedenfalls bis zur letzten Minute nach vorne schreien.

In der Vergangenheit gab es einige echte Krimis im Kampf um den letzten Platz in der kommenden Bundesligasaison.

SPORT1 blickt auf historische Relegationsduelle zurück