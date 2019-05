Für den VfB Stuttgart geht es am Montag in der Relegation bei Union Berlin um den Verbleib in der Bundesliga. Der VfB kam im Hinspiel daheim nur zu einem 2:2 gegen die Berliner und ist im Rückspiel in der Hauptstadt fast schon zum Siegen verdammt (Bundesliga-Relegation: 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart am Montag um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Dabei ging es in der ersten Partie am Donnerstag für die Schwaben vielversprechend los. Kapitän Christian Gentner brachte den Bundesligisten in einem hart umkämpften Spiel in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nur 87 Sekunden, denn Suleiman Abdullahi glich mit der ersten Aktion nach dem Anstoß gegen die schläfrige Stuttgarter Hintermannschaft aus.

Joker Mario Gomez sorgte nach der Pause (51.) für die erneute Führung der Gastgeber, ehe Marvin Friedrich eine weitere Unaufmerksamkeit in der VfB-Defensive mit dem 2:2-Endstand bestrafte.

VfB-Spieler zeigen sich kämpferisch

Trotz des Rückschlags im Hinspiel überwiegt bei dem Bundesligisten die Hoffnung, die Spieler und Trainer Nico Willig geben sich kämpferisch.

"Es ist kein Traumergebnis, was wir heute eingefahren haben, das wissen wir. Aber wir sind heute noch nicht abgestiegen. Es geht Montag mindestens bei Fifty-Fifty los. Wir haben die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen", sagte VfB-Kapitän Christian Gentner bei Eurosport.

Und Torjäger Mario Gomez richtete eine Kampfansage an den Gegner: "Die Berliner feiern, als wären sie schon aufgestiegen. Am Montag werden wir zurückschlagen."

Zudem kritisierte Gomez die Stimmung der eigenen Fans: "Die ganze Stimmung jetzt, gefällt mir nicht. Wenn man an sich glaubt und wenn man weiß, dass man in Berlin gewinnen kann, dann geht man hier mit erhobenem Haupt raus und sagt: Ok, das hier war's nicht so, aber nächstes Spiel haben wir eine zweite Chance."

Auch Willig gab sich nach Abpfiff der ersten 90 Minuten kampfeslustig: "Das haben wir uns sicherlich anders vorgestellt, aber es ist erst Halbzeit. Das Ding geht 180 Minuten. Heute wurde nichts gewonnen, aber heute wurde auch nichts verloren."

Union will Hinspiel-Remis vergolden

Bei den Eisernen machte sich unterdessen Zufriedenheit breit. "Wir haben alles reingeschmissen und ein wirklich gutes Ergebnis geholt. Wir freuen uns auf das Heimspiel, das Stadion wird beben", kündigte Union-Kapitän Christopher Trimmel, der in Berlin ebenso gelbgesperrt fehlen wird wie Felix Kroos, einen heißen Tanz an.

Im Rückspiel will Berlins Trainer Urs Fischer trotz des Vorteils aus dem Hinspiel nicht zu abwartend agieren: "Wenn du mit dem Gedanken ins Spiel gehst, 0:0 zu spielen, wird das nicht aufgehen", glaubt Fischer: "Mit einer solchen Einstellung ins Spiel zu gehen, das wäre falsch. Wir müssen im Kopf haben, Tore zu erzielen."

Statistik macht dem VfB Mut

Die Stuttgarter müssen nun in Berlin gewinnen oder aber mindestens zwei Tore erzielen, um sich in die Verlängerung zu retten. Gelingt dies nicht, muss der VfB den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Es wäre nach 2016 der zweite Abstieg für den VfB in den letzten drei Jahren. In der Saison 2015/16 stieg neben dem Bundesligateam auch Stuttgarts zweite Mannschaft ab. In dieser Saison erwischte es den VfB II erneut, der Abstieg aus der Regionalliga Südwest ist besiegelt.

Ein böses Omen? Nicht unbedingt, denn eine andere Statistik spricht für die Schwaben. In insgesamt 20 Relegations-Duellen zwischen 1982 und 1991 sowie seit 2009 scheiterte der Erstligist bislang nur fünf Mal. Letztmals erwischte es Hertha BSC 2012 gegen Fortuna Düsseldorf.

