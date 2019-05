Dieser Glückwunsch kam zu früh: Trotz der verpassten Meister-Entscheidung hat die Polizei München dem FC Bayern versehentlich zum Titel gratuliert.

"Was? Schon wieder Deutscher Meister, FC Bayern?! Na dann Glückwunsch an die Säbener Straße vom blauen Verein aus der Ettstraße", postete das Social-Media-Team der Behörde am Samstagabend einige Zeit nach dem 0:0 der Bayern bei RB Leipzig auf Facebook.

Glückwunsch an FC Bayern vorformuliert

Es handelte sich dabei offensichtlich um ein vorformuliertes Posting zur Einleitung einer anderen Veröffentlichung ("Wer es in München wirklich spannend haben will, muss unseren Pressebericht lesen"), das nicht mehr überprüft wurde.

Der Post wurde dann auch schnell gelöscht, durch einen vorher gemachten Screenshot blieb er der Nachwelt aber erhalten. Die Polizei reagierte souverän und verheimlichte den Fehler im zweiten Anlauf nicht: "Wir hätten uns mit den Bayern schon dieses Wochenende gerne über die Meisterschaft gefreut, leider ist daraus nichts geworden. #zufrühgefreut"

Kann passieren - aber die echten Glückwünsche muss sich Bayern am 34. Spieltag kommende Woche verdienen: Da Dortmund Fortuna Düsseldorf mit 3:2 besiegte, ist die Titelchance des BVB noch intakt.