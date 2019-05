Bundesliga-Absteiger Hannover 96 ist auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar fündig geworden.

Wie Sportbuzzer und Bild übereinstimmend berichten, soll Mirko Slomka zur kommenden Saison Thomas Doll als Chefcoach beerben.

SPORT1 erreichte Martin Kind. Hannovers Klubboss wollte die Personalie nicht dementieren. "Noch kann ich es nicht bestätigen. Es könnte sein, dass es so kommt", sagte Kind zu SPORT1.

Der 51-Jährige stand bereits von Januar 2010 bis Dezember 2013 bei den Niedersachsen an der Seitenlinie. Unter seiner Regie spielten die 96er in den Spielzeiten 2011/12 und 2012/13 in der Europa League.

Schlaudraff zum Sportchef befördert

Neben Slomka wurden zuletzt auch Markus Anfang und Kenan Kocak als mögliche Nachfolger Dolls gehandelt. Darüber hinaus werde laut Bild der frühere 96-Profi Jan Schlaudraff zum neuen Sportchef befördert.

Unter Doll war Hannover in der abgelaufenen Saison zum sechsten Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Der 53-Jährige, dessen Vertrag bei 96 noch bis 2020 und auch für die 2. Liga gilt, hatte erst Ende Januar Andre Breitenreiter beerbt.