Trainer Friedhelm Funkel von Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer und den heutigen Nürnberger Sportvorstand Robert Palikuca scharf kritisiert. "Ich will zu diesen Leuten keinen Kontakt mehr haben, ganz einfach. Das Tischtuch ist zerschnitten", sagte der 65-Jährige der Rheinischen Post.

Streit um Vertragsverlängerung mit Funkel

Im vergangenen Winter war es im Trainingslager in Marbella zu einer Posse um den Vertrag von Funkel gekommen. Schäfer hatte in Spanien zunächst erklärt, dass der Verein den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Funkel nicht verlängern werde. Nicht zuletzt auf Intervention des Fans, aber auch des Aufsichtsrates wurde diese Entscheidung wieder revidiert.

Mittlerweile wurde Schäfer (43) an der Vereinsspitze durch Thomas Röttgermann (58) ersetzt. Palikuca (40), in Düsseldorf ehemaliger Leiter der Lizenzspielerabteilung, installierte beim Club in seiner neuen Funktion am vergangenen Sonntag den Österreicher Damir Canadi als Trainer - was Funkel übel aufstößt: "Fakt ist, dass man mich ab Juli 2019 nicht mehr haben wollte. Das steht für mich seit Sonntag fest."

Gerüchte um Canadi

Canadi soll Medienberichten zufolge im vergangenen Herbst als Funkels Nachfolger im Gespräch gewesen sein. "Mir gegenüber wurde abgestritten, dass an dieser Personalie etwas dran ist. Robert Palikuca und Robert Schäfer haben gesagt, sie hätten mit ihm nie gesprochen. Und jetzt wird Canadi Trainer in Nürnberg. Und wer ist da seit April Sportvorstand? Robert Palikuca. Daran sieht man, wie man die Trainersituation offensichtlich lösen wollte", sagte Funkel.

Der Coach weiter: "Damit ist bestätigt, was ich damals schon gedacht habe: Man wollte im Mai mit mir sprechen, aber nur, um mir zu sagen, dass sie meinen Vertrag nicht verlängern. Da fühlte ich mich hintergangen. Das werde ich nicht vergessen, da bin ich nachtragend!" Das gelte nicht nur für Palikuca, sondern auch für Schäfer: "Das ist sehr, sehr enttäuschend."

Palikuca weist Kritik zurück

Palikuca wies Funkels Kritik im kicker zurück: "Ich finde, Friedhelm hat mit seiner Aussage überzogen", sagte der Nürnberger Sportchef und bezeichnete Funkels Vorwurf, Canadi als Trainer bei Fortuna im Visier gehabt zu haben, als falsch: "Damir Canadi hat nie mit Fortuna Düsseldorf verhandelt und auch kein Angebot erhalten", sagte Palikuca.

Funkel hatte die Saison mit Aufsteiger Fortuna mit 44 Punkten auf dem zehnten Platz beendet.