Die Bundesliga geht in die heiße Phase und das Titelrennen ist so spannend wie lange nicht mehr.

Am 32. Spieltag empfängt der FC Bayern München Tabellenschlusslicht Hannover 96 (Bundesliga: FC Bayern - Hannover 96 am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Bayern will nach dem bitteren Remis beim 1. FC Nürnberg zurück in die Spur. Die Münchner haben beim Club die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft verpasst.

Statt der möglichen vier Zähler geht Bayern lediglich mit zwei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund in die letzten drei Saisonspiele. Zudem zog sich James Rodriguez in Nürnberg eine Muskelverhärtung zu und musste nach 15 Minuten wieder ausgewechselt werden. Gegen das Team von Trainer Thomas Doll droht der Kolumbianer auszufallen.

Vor dem Duell mit Hannover spricht Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz über den Matchplan gegen die Niedersachsen, den Titelkampf und einen Einsatz von James.

+++ Kovac zur Handspiel-Diskussion +++

"Gestern beim Spiel gab es auch eine Handsituation. Ich glaube, dass diese Situation in der Bundesliga fälschlicherweise gepfiffen worden wäre. International wird anders gepfiffen. Ich glaube, wir müssen das Rad wieder ein bisschen zurückdrehen. Man muss die Bewegungen der Spieler mit den Armen beim Laufen auch mitbewerten. Ich finde, es geht zu weit. Man muss den Videobeweis nutzen. Absichtliches Handspiel ja, aber nicht immer, wenn der Ball an die Hand geht."

+++ Dilemma mit Ribery und Robben? +++

"Ich hatte das letzte Saison bei Frankfurt auch, dass sich ein Spieler verabschiedet hat. Aber letztendlich zählen Ergebnisse. Wir wollen ihnen klar einen würdigen Abgang ermöglichen, aber nicht um jeden Preis."

+++ Analyse zu sorglos nach Nürnberg? +++

Kovac: "Nein, die Spieler wissen ganz genau, dass wir eine riesige Chance liegen gelassen haben. Aber sie sind auch nur Menschen. Es gab viele überraschende Ergebnisse letztes Wochenende. Man kann so ein Spiel glücklich gewinnen oder verlieren. Aber wir haben einen Punkt mehr als zuvor. Dortmund hat sein Spiel verloren. Jetzt muss man nach vorne schauen. Man kann kritisieren, dass wir in der ersten Halbzeit vielleicht zu wenig gemacht haben."

+++ Stand bei Ribery und Robben +++

"Ich gehe davon aus, dass sie in den letzten Spielen noch Einsatzminuten bekommen. Sie sind hochmotiviert und sehen zu, dass wir ihnen noch Minuten geben."

+++ Kovac zu Gegner Hannover +++

"Die letzten vier, fünf Spieltagen geben überraschende Ergebnisse her, weil es um alles geht. Da setzen Mannschaften Kräfte frei, keiner will absteigen. Das ist auch bei Hannover so. Das macht die Sache für uns schwer. Wir sind zu Hause und wollen gewinnen, aber wir wissen, dass Hannover die letzte Chance hat."

"Ich glaube nicht, dass Doll offensiver spielen lässt. Wenn sie angreifen sollten, würde es uns entgegen kommen."

+++ PK ist eröffnet +++

Kovac legt los und beantwortet die erste Frage zum Personal: "Hallo zusammen. Manuel war heute noch nicht dabei. James hat neuromuskuläre Probleme, aber es ist nichts kaputt. Für Samstag wird es aber nichts. Javi hat Knieprobleme und kann morgen wieder trainieren."

+++ Trainingspause für James +++

James konnte aufgrund einer "neurogenen Muskelverhärtung" die letzten Tage nicht trainieren. Die Bayern rechneten aber damit, dass der Kolumbianer "wohl zeitnah wieder zur Verfügung stehen" werde.

+++ Gnabry schafft seltenes Kunststück +++

Serge Gnabry ist mit seinem Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand im Derby beim 1. FC Nürnberg ein seltenes Kunststück gelungen. Der 23-Jährige ist erst der dritte Profi der Bundesliga-Geschichte, der in drei aufeinanderfolgenden Jahren für drei verschiedene Klubs zweistellig getroffen hat.