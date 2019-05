Der FC Bayern hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2019/20 präsentiert.

Die neuen Jerseys sind eine Hommage an die Allianz Arena, sie erinnern an die Waben der Außenfassade des Stadions. Die rot leuchtenden Waben ziehen sich in verschiedenen Rottönen über die gesamte Brust.

Gelungener Clou: Für eine spezielle Fan-Edition haben sich der Rekordmeister und Sportartikelhersteller adidas etwas Besonderes ausgedacht.

Sonderaktion für Robben und Ribéry

Zum bevorstehenden Abschied von Franck Ribéry und Arjen Robben sind für kurze Zeit die Rückennummern der beiden Routiniers in einem Spezialflock erhältlich. Zu sehen sind darauf besondere Momente der scheidenden Superstars.

Am letzten Bundesliga-Spieltag am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt werden die Bayern erstmals in ihren neuen Trikots auflaufen.

Beim Gewinn der Meisterschaft dürften die Jerseys gleich mal einem Weißbier-Test unterzogen werden.