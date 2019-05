Niko Kovac kann am Samstag mit dem FC Bayern München seinen ersten Meister-Titel klar machen - und dennoch könnte diese Pressekonferenz nicht nur deshalb interessant werden.

Vor dem Auswärtsspiel bei Pokalfinal-Gegner RB Leipzig am Samstag spricht der Trainer in der Spieltags-PK über die Partie, in der Bayern seinen Vier-Punkt-Vorsprung vor Borussia Dortmund ins Ziel bringen will.

Zukunft von Niko Kovac beim FC Bayern weiter Thema

Aber nicht nur das Spiel und das mögliche Comeback des verletzten Torwarts Manuel Neuer dürften Thema werden. Auch die anhaltende Personaldebatte um Kovac beschäftigt die Münchener weiter.

Auf ein Treuebekenntnis von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wartet Kovac trotz der sehr intakten Double-Chance noch immer, in dieser Woche gab es gar Meldungen, Sportdirektor Hasan Salihamidzic hätte sich mit dem früheren Real-Madrid-Coach Julen Lopetegui getroffen - was Bayern dementierte.

Dennoch gab es ein weiteres Aufhorchen, als Rummenigge zuletzt mehrfach Xabi Alonso als potenziellen Bayern-Trainer der Zukunft öffentlich ins Gespräch brachte.

Sagt Kovac etwas zu alldem? SPORT1 tickert die PK ab 13.30 Uhr.