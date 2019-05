Der FC Bayern kann im Finale der Bundesliga-Saison aller Voraussicht nach wieder mit Thiago rechnen.

Der Spanier hatte sich am vorletzten Spieltag bei RB Leipzig (0:0) in der Schlussphase am Knie verletzt und musste von Rafinha ersetzt werden.

Karl-Heinz Rummenigge gab nach dem Spiel aber Entwarnung. "Thiago geht’s gut. Ich war eben in der Kabine. Er hat nur eine Knieprellung. Es ist nichts Gravierendes. Er wir nächsten Samstag wieder zur Verfügung stehen", sagte der Vorstandsboss der Bayern bei Sky.

Durch das Unentschieden haben die Münchner den vorzeitigen Titelgewinn verpasst. Noch können sie von Borussia Dortmund, das gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:2 gewann, am letzten Spieltag von Platz eins verdrängt werden.