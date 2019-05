Trainer Adi Hütter vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt beschäftigt sich vor dem Saisonfinale bei Bayern München am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) keinesfalls mit dem drohenden Absturz auf den undankbaren achten Tabellenplatz. "Das hat in meinem Kopf keinen Platz", sagte der 49-Jährige am Freitag, "ich glaube, dass wir unser Ziel erreichen können".

Auch Champions League noch möglich

Der Einzug in den Europapokal wäre der verdiente Lohn für die Hessen, die seit dem siebten Spieltag ohne Unterbrechung einen internationalen Rang belegen und vor dem letzten Spieltag Tabellensechster sind.

Neben der Qualifikation für die Europa League ist auch noch Rang vier erreichbar, die Eintracht dürfte in der kommenden Saison dann erstmals in der Champions League antreten.

Hütter fordert London-Leistung

"Wir wissen, dass wir es mit der besten Mannschaft in Deutschland zu tun bekommen und die Bayern das Spiel in der Hand haben werden", sagte Hütter. Um zu bestehen, forderte er "eine Leistung wie in London".

Beim FC Chelsea hatte die Eintracht im Europa-League-Halbfinale den Favoriten beinahe aus dem Wettbewerb geworfen, die Engländer setzten sich letztlich im Elfmeterschießen durch.