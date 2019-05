Nun also auch Borussia Dortmund: Nach Manchester City, dem FC Sunderland und Juventus Turin ist der BVB der nächste europäische Klub, über den ein Dokumentarfilm gedreht wird.

Wie die Bild erfahren haben will, hat sich Amazon für fünf Millionen Euro die Rechte an der BVB-Doku gesichert. Diese soll dem Bericht zufolge aus vier bis sechs Teilen bestehen und zeitnah ausgestrahlt werden.

Der Fan soll durch den Film exklusive Einblicke in die Welt der Dortmunder Stars erhalten. Demnach hat Grimme-Preisträger Aljoscha Pause, der schon die Doku "Being Mario Götze" für DAZN gedreht hat, die BVB-Spieler seit dem Winter-Trainingslager in Marbella begleitet.

Die Zweitverwertungsrechte der Doku für den höchst lukrativen asiatischen Markt habe sich Borussia Dortmund gleich selbst gesichert.

Amazon hatte bereits einen Dokumentarfilm über ManCity gedreht, während sich Streaming-Konkurrent Netflix Sunderland und Juve gewidmet hat.