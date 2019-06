SPORT1 hat die Sommerfahrpläne der Bundesliga-Klubs zusammengefasst.

Bayern München

Trainingsauftakt: 8. Juli

Trainingslager: Ab 5. August am Tegernsee

Testspiele: FC Arsenal (18. Juli um 5 Uhr in Los Angeles), Real Madrid (21. Juli um 2 Uhr in Houston), AC Mailand (24. Juli um 3 Uhr in Kansas City), Audi Cup mir Real Madrid, Fenerbahce und Tottenham Hotspur (30./31.Juli)

Sonstiges: DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund (3. August - Ort und Zeit noch offen)

Borussia Dortmund

Trainingsstart: 3.Juli

Trainingslager: 15. bis 21. Juli (USA-Reise), 27. bis 2. August in Bad Ragaz (Schweiz)

Testspiele: FC Schweinberg (12. Juli um 19 Uhr), Seattle Sounders (18. Juli um 4.30 Uhr in Seattle), FC Liverpool (20. Juli um 2.00 Uhr in South Bend)

Sonstiges: Supercup gegen Bayern München (3. August - Ort und Zeit noch offen)

RB Leipzig

Trainingsstart: 5. Juli

Trainingslager: 14. bis 20. Juli in Seefeld (Österreich)

Testspiele: FC Zürich (12. Juli an der RBL-Akademie), Gegner offen (19. Juli in Österreich), Gegner offen (26. Juli in Markranstädt)

Bayer 04 Leverkusen

Trainingsstart: 1. Juli

Trainingslager: 15. bis 21. Juli in Zell am See / Kaprun (Österreich)

Testspiele: Wuppertaler SV (6. Juli 17.00 Uhr), 13. Juli , 20. Juli, 28. Juli, 4. August (Gegner offen)

Borussia Mönchengladbach

Trainingsstart: 30. Juni

Trainingslager: 14. bis 21. Juli in Rottach-Egern

Testspiele: In Planung

VfL Wolfsburg

Trainingsstart: 30. Juni

Trainingslager: 19. bis 27. Juli in Schladming (Österreich)

Testspiele: PSV Eindhoven (17. Juli um 20.00 Uhr)

Sonstiges: Saisoneröffnung (3. August)

Eintracht Frankfurt

Trainingsstart: 1. Juli

Trainingslager: 7. bis 13. Juli in Thun (Schweiz), 26. bis 4. August in Windischgarsten (Österreich)

Testspiele: DJK Bad Homburg (4. Juli um 19.00 Uhr), Uhrencup in Biel (Schweiz): BSC Young Boys (10 Juli um 20.00 Uhr), FC Luzern (12. Juli um 20.00 Uhr), FC Wels (28. Juli)

Werder Bremen

Trainingsstart: 28. Juni

Trainingslager: 4. bis 14. Juli in Zell am See (Österreich), 26. bis 2. August in Grassau (Chiemsee)

Testspiele: in Planung

Sonstiges: Saisoneröffnung (3. August)

TSG Hoffenheim

Trainingsstart: 29. Juni

Trainingslager: 18. bis 26. Juli in Windischgarsten (Österreich)

Testspiele: Kickers Würzberg (12. Juli um 18.00 Uhr in Sattelbach), Jahn Regensburg (17. Juli um 15.30 Uhr in Zuzenhausen)

Fortuna Düsseldorf

Trainingsstart: 30. Juni

Trainingslager: 1. bis 8. Juli in Wiesensee, 17. bis 26. Juli Maria Alm (Österreich)

Testspiele: RSV 1819 Weyer (4. Juli) , Sportfreunde Siegen (8. Juli), SV Sonsbleck (11. Juli um 19.00 Uhr), VfL Benrath (6. August um 18.00 Uhr)

Hertha BSC

Trainingsstart: 1. Juli

Trainingslager: 3. bis 10. Juli in Neuruppin, 24. bis 1. August in Stegersbach (Österreich)

Testspiele: Jubiläumstunier beim Karlsruher SC (13. Juli um 14.00 Uhr), FC Erzgebirge Aue (17. Juli um 18.00 Uhr), Vfl Bochum (20. Juli um 18.00 Uhr), Crystal Palace (3. August um 15.00 Uhr)

1.FSV Mainz 05

Trainingsstart: 28. Juni

Trainingslager: 15. bis 22. Juli in Grassau

Testspiele: Fupa-Allstars Rheinhessen (30. Juni um 17.00 Uhr im Bruchwegstadion), SF Eisbachtal (10. Juli um 18.30 Uhr), SV Gonsenheim (13. Juli um 17.00 Uhr bei der Bezirksportanlage Mainz-Bretzenheim)

Sonstiges: Opel-Cup in Mainz (27. Juli)

SC Freiburg

Trainingsstart: 1. Juli

Trainingslager: 18. bis 27. Juli in Schruns (Österreich)

Testspiele: SV Linx (6. Juli), Offenburger FV (13. Juli), Gegner offen (18. Juli), zwei Testspiele im Trainingslager (26. Juli)

Sonstiges: Saisoneröffnung (3. August)

FC Schalke 04

Trainingsstart: 1. Juli

Trainingslager: 26. bis 3. August in Mittersill (Österreich)

Testspiele: Rot-Weiß Oberhausen (7. Juli), Stadtauswahl in Bottrop (12. Juli), SG Wattenscheid 09 (14. Juli)

FC Augsburg

Trainingsstart: 28. Juni

Trainingslager: 21. bis 28. Juli (Ort offen)

Testspiele: In Planung

1.FC Köln

Trainingsstart: 4. Juli

Trainingslager: 8. bis 14. Juli in Donaueschingen, 23. bis 30. Juli in Scheffau (Österreich)

Testspiele: Gegner offen (5. und 10. Juli), SSV Reutlingen (14. Juli um 13.30 Uhr), Gegner offen ( 20. und 26. Juli, 3. August)

Sonstiges: Saisoneröffnung (4. August)

SC Paderborn

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: VfB Salzkotten (3. Juli um 18.15 Uhr), Ipswich Town (6. Juli um 15.00 Uhr in Steinhagen), Delbrücker SC (12. Juli um 18.30 Uhr), Norwich City (16. Juli um 18.00 Uhr in Geseke)

Sonstiges: Erstes öffentliches Training (30. Juni)

Union Berlin

Trainingsstart: 29. Juni

Trainingslager: 8. bis 18. Juli (Ort noch offen)

Testspiele: In Planung