Es ist der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte. Mit einem 3:3 im Werksderby gegen Bayer 05 Uerdingen steigt Bayer 04 Leverkusen am 13. Mai 1979 erstmals in die Bundesliga auf. Der Werksclub aus dem Rheinland ist damit nach Bayern und Dortmund das drittälteste Team in der höchsten deutschen Spielklasse.

40 Jahre Bundesliga - Zeit für viele Geschichten und einzigartige Sportler. SPORT1 zeigt die 20 größten Fußballer von Bayer 04 Leverkusen aus vier Jahrzehnten in der höchsten deutschen Spielklasse.