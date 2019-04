Der abstiegsbedrohte Bundesligist VfB Stuttgart bangt im Saisonendspurt um Steven Zuber. Der Winterzugang hat sich einen Innenbandanriss im Knie zugezogen.

Das teilte der VfB am Samstagabend kurz vor dem Anpfiff der Liga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) mit, für die Zuber wie erwartet ausfällt.

"Dennoch besteht Hoffnung, dass unsere Nummer 9 in dieser Saison noch zum Einsatz kommt", hieß es in einem Tweet der Schwaben. Zuber (27) ist mit fünf Toren bei 13 Einsätzen in der Rückrunde einer der wenigen Stuttgarter Leistungsträger. Der Schweizer Nationalspieler ist bis Saisonende von der TSG Hoffenheim ausgeliehen.